CAMEROUN :: Mobilisation dans le NOSO : Okie Johnson stabilise Nguti pour le plébiscite de Biya :: CAMEROON

Le Directeur Général du Fonds de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures, CSPH, Okie Johnson Ndoh, a mobilisé la population des 54 villages qui composent la subdivision de Nguti, dans la Division de Kupe Muanenguba de la Région du Sud-Ouest, pour réélire massivement le Président Paul Biya.

C’était Samedi 4 octobre au cours d’un meeting de Rassemblement des mitants du parti au pouvoir le Rassemblement Democratique du Peuple Camerounais (RDPC).

Pour NGUTI, le Responsable de l'équipe de campagne communale de NGUTI, Okie Johnson, il s'agit de la suite des opérations qu'ils ont menées plusieurs mois auparavant pour préparer le terrain pour la victoire écrasante du Président Paul Biya. Aussi, "Nguti se prépare pour cette élection depuis longtemps. Il y a 2 mois, nous avons organisé un tournoi sportif qui a impliqué tous les 12 clans de Nguti et le message principal diffusé était le soutien au RDPC et le vote pour le Président Paul Biya."

A la satisfaction Le Président de section du RDPC pour Kupe Muanenguba II, Ajang Evaristus, « Nous sommes témoins que la cérémonie s'est bien déroulée. Ce n'est qu'une continuation des nombreuses opérations que nous avons menées. Nous étions conscients de cette élection et nous avons été sur le terrain, et le message est que tout Kupe Muanenguba est derrière le Président Paul Biya »

Étaient également présents lors de ce grand rassemblement le responsable de l'équipe de campagne du CPDM pour Kupe Muanenguba, le Professeur Elvis Ngolle Ngolle, qui a assuré que les 10 000 votes en jeu à Nguti sont pour le Président Paul Biya. Avec en prime de nombreux projets de développement sont arrivés à Nguti et beaucoup d'autres sont encore à venir. « Avec cette assurance, nous savons qu'il est garanti que le Président Paul Biya obtient 120 % des voix à Nguti »

