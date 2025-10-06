CAMEROUN :: Comment Bony Dashaco passe des affaires à la politique pour voter Paul Biya :: CAMEROON

Bony Dashaco a souligné que son choix repose sur la sagesse et le leadership que le chef de l’État a démontrés au cours des quarante dernières années. Selon lui, le président Biya est la personne la plus qualifiée pour diriger le pays dans un contexte complexe, affirmant qu’il a su mener la nation à des rivages plus sûrs même dans les moments difficiles.

Il a insisté sur le fait que l’expérience et le patriotisme de Paul Biya sont des atouts indéniables dont le pays a besoin actuellement.

Membre actif de la Chambre de Commerce UK-Cameroun, Bony Dashaco a également souligné l’importance d’un climat des affaires favorable pour les investisseurs. Il a évoqué la nécessité de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans un pays diversifié comme le Cameroun, ce qui motive son soutien à la candidature de Biya.

Bony Dashaco, l’inspirant Camerounais

Bony Dashaco est une figure respectée qui inspire des milliers de personnes par son histoire d’espoir et de résilience. Récemment, il a reçu le titre traditionnel rare de ‘A Timbi-Lionge wa Soppo ndene’, signifiant Grand Opérateur Économique et Pilier, décerné par le chef traditionnel de Great Soppo, HRM Etina Monono, pour ses contributions au développement socio-économique dans la région.

Malgré l’insécurité liée à la crise anglophone, Dashaco a continué ses activités dans la région du Sud-Ouest, soutenant les familles en maintenant les emplois.

En tant que patriote, il plaide également pour une résolution de la crise anglophone par des réformes économiques. Il a joué un rôle clé dans l’organisation du Forum de Développement du Sud-Ouest en 2022 et est membre du comité de suivi de la mise en œuvre du Grand Dialogue National.

Bony Dashaco, l’homme d’affaires

Bony Dashaco est un homme d’affaires camerounais et président-Directeur Général de Dashaco Holdings, une entreprise opérant dans 22 pays en Afrique, avec un portefeuille diversifié comprenant la communication, la publicité, le marketing, les médias, la finance, l’énergie, le pétrole et le gaz, ainsi que l’hôtellerie et la construction. Fort de deux décennies d’expérience entrepreneuriale, Dashaco Holdings est bien positionnée pour exceller dans divers secteurs.

En 2014, Dashaco a été nommé « Leader Africain de demain » par l’Institut Choiseul. En 2016, il a été classé 36ème parmi les 100 meilleurs managers africains de moins de 40 ans par l’Institut Choiseul. En 2021, il a lancé trois chaînes de télévision : Dash TV, Dash Info et Dash Sports & Entertainment, qui innovent dans le secteur audiovisuel du pays.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp