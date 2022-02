FRANCE :: Gerzino Nyamsi, l’espoir franco-camerounais de la Ligue 1

À seulement 25 ans, Gerzino Nyamsi possède un joli parcours. En 2021, Strasbourg annonçait fièrement avoir recruté le footballeur. Une belle étape dans le parcours de ce Breton de nationalité franco-camerounaise.

Le parcours sans fautes d’un joueur breton

Surnommé « le déménageur breton », Gerzino Nyamsi possède de multiples qualités. Sa force physique et sa santé de fer, tout d’abord, pour ce jeune espoir qui fait figure de modèle dans sa génération. Avant d’intégrer le Racing Club de Strasbourg , le jeune homme brille par son travail sur le terrain. Souvent capitaine, le Briochain se fait remarquer lors de ses saisons au Stade rennais et décroche son premier contrat professionnel en 2017. Repéré par Christian Gourcuff, Gerzino Nyamsi participe au succès de l’équipe bretonne. Son style de jeu propre, sans déchet, et ses matchs sobres et sans erreurs l’imposent comme un professionnel rigoureux et fiable. En 2018, le Breton est appelé en Équipe de France U20 et joue trois matchs avant que l’équipe ne soit éliminée en phase de poules.

Le travail acharné d’un espoir franco-camerounais

Conscient de certaines lacunes, Gerzino Nyamsi passe le plus de temps possible avec Damien Da Silva qui joue le rôle de tuteur. Landry Chauvin, Directeur de l’Académie du Stade rennais, fait les éloges du joueur, qu’il décrit comme humble, travailleur et régulier. Satisfaits de sa progression, les responsables rennais décident de prolonger son contrat jusqu’en 2024.

Malheureusement, la saison 2019/2020 est émaillée de blessures et de problèmes physiques qui contrarient les progrès de Gerzino Nyamsi. Ces inconvénients ne l’empêchent cependant pas de porter le brassard de capitaine lors d’un match de Ligue Europa. L’entraîneur Julien Stéphan ne manque pas une occasion de saluer le professionnalisme de son poulain et de souligner son investissement et sa force de travail.

<iframe src=https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/RCSAOfficiel/posts/2157321927740489&show_text=true&width=500 width=500 height=693 style=border:none;overflow:hidden scrolling=no frameborder=0 allowTransparency= allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share allowFullScreen=true></iframe>

La Ligue 1, challenge et récompense de Gerzino Nyamsi

En 2021, le Racing Club de Strasbourg Football décide de s’offrir le potentiel de Gerzino Nyamsi et de lui confier la charnière centrale du Racing. Le club de Ligue 1, placé en pari sportif dans le top 3 des vainqueurs potentiels avec une cote de 4.25, a misé sur ce joueur. Cette inclusion est un grand virage pour le footballeur qui se voit contraint de quitter sa Bretagne natale. Mais Nyamsi voit cette opportunité comme un vrai challenge et une occasion d’améliorer son jeu. Depuis son arrivée en Alsace, il a joué 20 matchs et n’a pas encore eu l’occasion de marquer. Le numéro 22 devrait rester quatre ans à Strasbourg, et le club est bien décidé à tailler ce diamant brut.

<iframe src=https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https://www.facebook.com/RCSAOfficiel/videos/869982206971531/&show_text=false&width=560&t=0 width=560 height=314 style=border:none;overflow:hidden scrolling=no frameborder=0 allowTransparency= allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share allowFullScreen=true></iframe>

Une possible sélection en Équipe nationale du Cameroun

Quelle sera la suite du conte de fées de Gerzino ? Peut-être une sélection en Équipe du Cameroun. Binational, le joueur a déjà été officiellement contacté par la fédération camerounaise. Prudent, le joueur avait choisi de parfaire ses compétences techniques en Europe avant de s’élancer dans la grande aventure. Mais il reste ouvert à cette possibilité qui pourrait se présenter à nouveau. Son collègue en charnière centrale au Racing, Alexander Djiku, a d’ailleurs intégré l’Équipe nationale du Ghana. Un destin similaire attend-il le défenseur breton ?

Talentueux, lucide et combatif, Gerzino Nyamsi a, jusqu’à présent, toujours apporté satisfaction à ses entraîneurs et responsables. Son parcours sans fautes et sa régularité lui ont ouvert les portes du Racing Club de Strasbourg. Jusqu’où ira la pépite franco-camerounaise ?