Leçon du Cameroun au Sénégal : Paul Biya parle à Diomaye Diakhar Faye :: CAMEROON

A propos de la candidature de MACKY SALL au poste de Secrétaire général de l’ONU



Mieux vaut toujours tard que jamais, et l’histoire n’a pas, dans la traduction de la postérité, de pardon possible pour certaines trahisons, certains manquements, certaines rancoeurs, certaines défaillances et certains errements. Le temps de la sagesse peut prendre long à s’imposer, mais dès lors qu’il intervient avec toutes ses conséquences et implications, l’urgence doit commander non pas des repentirs, des corrections brutales ou des réparations précipitées et des accusations mêmes légitimes, mais des dispositions pratiques qui montrent la bonne foi, l’humilité et la responsabilité. Les bruits, tourments et retournements autour de la candidature de Macky Sall, ancien président du Sénégal et ancien président de l’Assemblée générale au poste très convoité de Secrétaire général de l’ONU, offrent une nouvelle perspective de triomphe de la sagesse tardive, mais néanmoins appropriée et attendue.



Nous n’avons jamais hésité, nous n’avons jamais attendu ni traîné les pieds, tant l’enjeu avait une odeur de devoir historique et d’interpellation quasiment divine. Je ne m’explique d’ailleurs pas pourquoi et comment, il ne s’est pas trouvé des vagues de mouvements de soutien à travers le continent, pour manifester une affection sans faille, un accompagnement total de la candidature de Macky Sall. Mais que font nos hommes des médias, des lettres et des sciences, des savoirs du monde ?

Nous ne comprenions pas, et nous ne supportions pas cette véritable hérésie d’absence de prononciation du gouvernement sénégalais pour la candidature d’un fils du terroir, d’un enfant d’Afrique. Le débat doit dorénavant être clos, vraiment clos. Regardons devant et avançons, avançons en rang serré pour la bataille qui a commencé depuis. Mais avant, nous devons adresser des remerciements au jeune et prodigue président de la république du Sénégal, pour avoir transcendé et surpasser certains enfantillages de la scène politique de son pays, pour annoncer au monde le soutien du pays au fils, au frère, à l’ancien, au ténor. Je lui avais du reste adressé personnellement une correspondance d’étonnement et de sensibilisation.

Ce que nous en attendons, n’est rien d’autre que l’engagement sincère et honnête, engagement dont la lecture de l’histoire récente de la diplomatie camerounaise, nous offre un bel exemple à proposer, à copier, à promouvoir et à populariser.

Le Cameroun doit parler au Sénégal, Paul Biya en personne doit parler à son jeune frère, pour lui montrer le chemin, pour lui prescrire l’exemple que peu d’Africains ont osé, ont mis en route, ont expérimenté et ont acté. Nous parlons de la candidature du Professeur Maurice Kamto comme un des neufs influents Juges de la Cour internationale de justice de La Haye. C’était il y a quelques années alors que le brillant juriste était encore membre du gouvernement de la république. Le Cameroun ne déploya pas seulement les moyens matériels, financiers et humains, il fit plus. En effet le Chef de l’Etat Paul Biya s’impliqua personnellement, emmenant son Ministre-Candidat à travers le monde dans toutes les rencontres de haut niveau, pour quémander le soutien, pour s’assurer de l’adhésion des autres, en le présentant, au-delà de son Ministre de la justice, comme SON FILS. C’était unique et exceptionnel dans les annales de la diplomatie camerounaise et même africaine. C’était un bel exemple, une démonstration retentissante de nationalisme, de conscience des intérêts nationaux et de patriotisme sublime. Koffi Annan alors Secrétaire général de l’ONU, fut ému par le geste, et s’impliqua pour répondre à Paul Biya qui selon ses propres dires, ne lui avait jamais personnellement rien demandé, de surcroît avec une telle émotion et intensité. Hélas, notre candidat, bien que meilleur parmi les meilleurs, fut boycotté lors du vote, par quelques pays qui nous en voulaient pour un autre pan de notre diplomatie qu’ils n’approuvaient pas. Néanmoins dans cette lancée le prof fut élu peu après Président de la très prestigieuse Commission du Droit international de l’ONU.

Voilà le chemin, voilà ce que Diomane doit impérativement faire. S’il se contente de rester à Dakar et de pondre des déclarations, il ne nous aura pas aidé, il n’aura pas répondu aux attentes de toute l’Afrique et même du grand hémisphère sud qui regarde. Il doit se jeter à l’eau, exactement comme le fit Paul Biya pour son brillant et illustre poulain./.

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