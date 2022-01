CAMEROUN :: Route Bertoua - Yaoundé : Voici comment un policier a tabassé un magistrat ( vidéo) :: CAMEROON

Route Bertoua - Yaoundé. Bagarre entre un policier et un magistrat, substitut du procureur de la République de Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun. La scène a eu lieu le jeudi, 20 janvier 2022.

Il est presque neuf heures. Un bus de transport inter-urbain de l'agence de voyage dénommée DANAY EXPRESS, a quitté Bertoua, à destination de Yaoundé. À BONIS, un contrôle mixte police - gendarmerie. Dans le bus de transport, un passager prestigieux : MOHAMADOU MOURTALA, substitut du procureur de la République de Bertoua. Gendarmes et policiers veulent procéder aux contrôles d'usage des passagers. Seulement, le magistrat s'y oppose au motif qu'il est tenu par le temps, arguant qu'il se rend aux obsèques d'une connaissance. Plus grave encore, le magistrat n'a pas décliné son identité aux gendarmes et aux policiers qui ont érigé un barrage. Le ton monte entre les deux parties. Les gendarmes, tel qu'on peut le voir dans la vidéo, sont plus posés envers le passager indélicat. La situation s'envenime lorsqu'un policier qui était un peu plus loin de l'action, s'approche pour parler au substitut du procureur. Le magistrat s'emporte et dégage le barrage érigé. Bagarre entre le policier et le magistrat. Habillé en sandales, le magistrat est plaqué au sol par le policier qui lui, est bien cintré, protégé par son uniforme, le tout couronné par ses rangers bien lassés à ses pieds. Le policier traîne le magistrat au sol comme un vulgaire vendeur d'arachides. Dans le bus, une dame est scandalisée, et sachant qu'il s'agit du substitut du procureur, demande " si c'est un chef qu'on bat comme ça".

L'identité et la fonction du magistrat sont enfin révélées. Mais c'est trop tard. Il a déjà été humilié en public. Les plus hautes autorités ( militaires, administratives et judiciaires ) de la région de l'Est sont saisies.

En ce moment, l'affaire est traitée par le patron de la police, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin MBARGA NGUELÉ, ainsi que par la hiérarchie du magistrat ( le ministre de la Justice). L'affaire est en traitement dans tous les cas, et les résultats des enquêtes sont attendues.