IMMEUBLE SIEGE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE : LE CADEAU EMPOISONNE DE LA CHINE AU CAMEROUN ? :: CAMEROON

L’empire du milieu a mis à la disposition du Cameroun 54,5 milliards FCFA de financements non remboursables pour la construction de l’immeuble de l’assemblée nationale. L’entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group a été choisie sans appel d’offre pour la réalisation l’ensemble des travaux, alors que l’Etat du Cameroun exige aux entreprises adjudicataires des marchés d’envergure – étrangères de sous-traiter au moins 30% des prestations aux entreprises locales outillées.



Le bâtiment offert par la Chine arrivé au stade des finitions {travaux de plomberie, d’électricité, de carrelage, de peinture, entre autres.} a connu un temps d’arrêt long .Sur le site, l’entreprise a évoqué la pandémie du Corona, pourtant plusieurs structures chinoises poursuivent les travaux sur le terrain depuis le début de cette pandémie.



350 OUVRIERS VENUS DE CHINE POUR LES TRAVAUX DE FINITIONS

Selon des investigations, la vraie raison de ce retard est le manque de volonté de collaborer avec les prestataires locaux, ‘entreprise chinoise souhaite elle-même produire toute la matière première à savoir le ciment colle, colle à bois, ciment d’étanchéité, enduire de lissage etc…le groupe chinois a fait le tour des entreprises locales spécialisée dans les produits de finitions non pas pour des prestations de services, mais pour comprendre les sources d’approvisionnement locales. C’est ce qui aurait justifié l’importation de 350 ouvriers chinois pour disent-ils les travaux de finitions.



ESPIONNAGE CHINOIS ET L’EXEMPLE DU SIEGE DE L’UNION AFRICAINE

Pour devenir leader dans le domaine des technologies, la chine a fait recours à l’espionnage. Elle ne s’est pas limite à la technologie, l'étude de l'IRSEM révélée en 2018 par les journalistes du Monde et du Financial Times mettait en scène l'espionnage organisé des bâtiments du siège de l'Union africaine, à Addis Abeba. La construction avait été effectuée, six ans plus tôt par une entreprise chinoise d'État, la China State Construction Engineering Corporation.

Il a fallu cinq ans à l'Union africaine pour découvrir le pot aux roses : « les bâtiments étaient truffés de micros, et les systèmes informatiques équipés de ce qu'on appelle des "backdoors", autrement dit des options qui permettaient aux services chinois d'aspirer, chaque nuit, l'intégralité des documents figurant sur les ordinateurs. De là à penser que plusieurs des 186 bâtiments gouvernementaux construits en Afrique sont équipés du même type de système d'espionnage, il n'y a qu'un pas. Le rapport ne le franchit pas mais rapproche les deux constats. » Précise le rapport.



En 2014 le Yemen annulait un contrat octroyé à Bucg sur la construction du terminal d’une aviation après avoir déployé l’armée arrêter les employés chinois sur le site. Le gouvernement Yemenite arguait que BUCG agissait sous la direction et le contrôle du gouvernement chinois, le gouvernement chinois étant l’ultime décisionnaire s’agissant des décisions opérationnelles, de direction et stratégiques. Pour appuyer sa position, le Yémen mentionna certaines caractéristiques de la loi chinoise applicables aux entreprises publiques en général, et à BUCG en particulier.



La Chine est le premier créancier du Cameroun et détient plus de 64 % de la dette publique bilatérale. Premier client du Cameroun, elle exporte les matières premières pétrole, bois, l’or, elle cultive du riz a Naga Eboko dont l’essentiel de la production est exportée vers la Chine, le Cameroun est premier sans deuxième des pays ou la Chine détient le plus de terres.

La relation sino Cameroun après le point d’achèvement de l’initiative PPTE est marquée par la corruption des fonctionnaires et autorités, les chinois sont devenus une grosse menace pour l’environnent des affaires au Cameroun. La Chine Afrique s’annonce plus violente et plus dévastatrice qu’était la FranceAfrique.