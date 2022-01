CAMEROUN :: Douala : Hilaire Kamga désavoué par Mariama Njayou :: CAMEROON

Au cours d’une conférence de presse tenue à Douala, le 19 janvier 2022, la coordonnatrice de Tomorrow Children a précisé sa position au sujet de la déclaration « dite de la société civile » du 6 janvier dernier.

La coordonnatrice de Tomorrow Children (Tc), n’y est pas allée du dos de la cuillère. En présence des responsables de l’observatoire des Libertés publiques du Cameroun (Olpc), Mariama Njayou a rassemblé des journalistes, le 19 janvier à Douala, question de faire une déclaration, contre déclaration.

La cheffe de Tc assène n’avoir pas digéré le fait que le Réseau des Défenseurs des Droits humains en Afrique centrale (Redhac), la Plate-Forme Société civile pour la Démocratie, respectivement de Maximilienne Ngo Mbe et de Hilaire Kamga, entre autres, aient utilisé son nom parmi les signataires de la déclaration dite « Action civile 237 », publiée 6 janvier dernier, sans son consentement.

Cette déclaration est intitulée « Non au braquage de la société civile : péril sur la liberté d’association au Cameroun ».

Dans leur conclusion, Hilaire Kamga et ses cosignataires demandent « fermement au gouvernement d’adopter une loi sur le statut juridique des défenseurs de droits de l’homme au Cameroun, dont une proposition a du reste été déjà soumise au Parlement par un sénateur ».

Malgré ce plaidoyer et lobbying, Mariama Njayou fait constater à la presse de « l’usage frauduleux du nom de mon organisation ainsi que de mon nom propre par les répondants de la déclaration querellée susnommés ».

Sur 63 signataires, Tc, 40e de la liste et Center for research education and resources distribution (Ceredeup-Yiko), 44e, déclarent ne pas s’y reconnaitre. Elle martèle avoir attendu en vain que les auteurs de la déclaration la contactent. « C’est pour cette raison que je m’indigne contre des ainés pour qui j’avais du respect et qui m’ont attribué le don d’ubiquité », a-t-elle déclaré. Et de conclure que « c’est dans la vérité qu’on fait progresser les droits de l’Homme ».