CAMEROUN :: Non à l'assassinat de l'éducation de la jeunesse sous le prétexte de la CAN!!! :: CAMEROON

Le Front des Démocrates Camerounais (FDC) a appris avec étonnement le communiqué signé du Secrétaire Général des services du Premier Ministre. Suivant lequel, pendant les jours des matchs de la CAN 22, les activités scolaires et accademiques s'étaleront de 7h30 à 13 h et que les activités professionnelles de 7h30 à 14h.

S'agissant des activités scolaires, le FDC s'interroge sur la pertinence d'une telle mesure. Le gouvernement a- t-il oublié que nous sommes au second trimestre, un trimestre très capital pour l'année scolaire ? En effet, le second trimestre compte 14 semaines contre 16 pour le premier et 6 pour le troisième. Et suivant les progressions, les Enseignants doivent avoir 95 % des programmes à la fin de ce trimestre.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid 19, le Gouvernement a, lui-même, institué la mi-temps dans la majorité des établissements secondaires, réduisant ainsi presque de moitié les horaires de cours homologués par l'UNESCO dont le Cameroun est membre. Ce, dans la mesure où aucune salle de classe ne doit plus avoir de 50 élèves.

Comment le gouvernement peut-il alors décider que les activités scolaires s'étaleront de 7h30 à 13 h alors qu'une telle mesure fera perdre deux heures de cours aux élèves des classes d'examen et des journées de cours pour ceux des classes intermédiaires

Par cette décision, nous prenons acte que le gouvernement a délibérément choisi de tuer l'année scolaire en forçant les élèves à devenir des spectateurs d'une compétition sportive, fut-elle la CAN 2021?

Comme nous l'avions dit avant le début de la CAN, en tant que parti politique Républicain, nous sommes derrière le gouvernement pour faire de cet événement un succès. Seulement nous pensons que le gouvernement aurait dû négocier avec la CAF pour que matchs aient plutôt lieu entre 16h et 22h. Les camerounais ayant boycotté l'idée suspecte du pass sanitaire, il nous apparaît urgent de demander au gouvernement de négocier avec la CAF pour la suppression du pass sanitaire et de racheter les billets de matchs dont les prix semblent au-dessus du portefeuille du citoyen lambda. L'homologation des prix de billets devrait se faire en fonction du SMIC .

Ainsi, nous suggérons que les billets se vendent de la manière suivante :

Catégorie 1:8000f

Catégorie 2 : 2000

Catégorie 3: 1000f

C'est un devoir républicain de le dire. Les infrastructures de cette CAN2021 nous ont déjà coûté des milliards de francs CFA détournés. De même que la morale publique a été écornée par des "influenceuses" de petite étoffe. Elle ne devrait pas aussi nous coûter l'éducation de notre Jeunesse.

Le Président National du FDC

Conseiller municipal

Denis Émilien ATANGANA.