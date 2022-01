CAMEROUN :: Carnet noir: Mort de Sylvestre Naah Ondoua le vice-président du sénat :: CAMEROON

Sylvestre NAAH ONDOUA n'est plus. Le vice-président président du sénat camerounais, avons-nous appris, s'est éteint ce mercredi, 12 janvier 2022, des suites de maladie.

Membre du parti au pouvoir le Rdpc, Sylvestre NAAH ONDOUA était diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature ( Enam). Il fut entre autres, directeur général du Crédit Foncier, puis ministre de l'Environnement, des Forêts et de la Faune, de 1997 à 2002. Il était originaire du département de la Mefou- et- Afamba, dans le Centre du pays.

Âgé de 75 ans, Sylvestre NAAH ONDOUA quitte plutôt précipitamment la scène.