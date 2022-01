CAN Total Energies 2021 Cameroun : Ambiance de fête à Bamena avec les officiels Sénégalais :: CAMEROON

Les officiels et quelques supporters des Lions de la Terranga sont à Bamena, un village situé à quelques pas de la ville de Bangangté, chef lieu du département du Ndé, région de l'Ouest Cameroun. Ils sont arrivés avec toute leur logistique et logés dans un hôtel huppé situé à Tchouta, quartier populaire du village ..

A leur arrivée à Bamena, les Sénégalais ont été bien accueillis par une foule massive de supporters qui se sont massés sur leur chemin pour offrir à ces ambassadeurs sénégalais un accueil digne de ce nom.

La présence en nombre des policiers à Bamena n’a pas empêché la foule, débordante, de se laisser aller dans l’ambiance du moment.

Que l'on soit à Chouplan, Touh'lah, Bangwe,Kontap, Ngnou, Tchou ta'a, Ndepkong, etc... Dans les rues sur les bords des routes sillonnant le village, on croise de plus en plus de supporters vêtus du maillot des Lions de la Terraga et aussi des Lions Indomptables du Cameroun . Les habitants s’affairent à nettoyer les rues et les contre-allées afin de donner une image positive du village.

Les supporters des Lions de la Terranga, doivent parcourir moins de 5km pour assister aux entraînenements de Sadio Mané et des coéquipiers à Bangou, sur les terrains attribués par la CAF à l'équipe du Sénégal résidant dans ce village.

Sur une route sinueuse où la vitesse moyenne n’excède pas les 50 km/h, il faut près de 15 minutes au bus des Sénégalais pour se rendre à Bangou.

Au niveau de la chefferie Bamena, un écran géant a été installé pour permettre aux habitants de suivre toutes les rencontres de la Can Total Energies 2021 en direct

Bangou se trouve à 40 kilomètres du stade Kouekong de Bafoussam. Et pour les Sénégalais habitués à voyager sur un relief plat, se déplacer sur les routes montagneuses du Cameroun est un vrai parcours de combattant. Ici, les routes sont bonnes mais vertigineuses. « Il faut remercier la CAN pour ces routes praticables » lance un chauffeur de taxi d’un ton taquin rencontré par le reporter de Camer.be. De nouveaux stades, de bonnes routes, le Cameroun a fait peau neuve.

Le Sénégal partage le groupe B avec la Guinée, qui est aussi son voisin au Tagidor Garden où ils sont logés pour toute la phase de poule. L’hôtel a mis en place un protocole sanitaire et sécuritaire strict. Les entrées sont filtrées.

Pour y accéder, il faut respecter les mesures de barrières: le port du masque, l’utilisation du gel antiseptique. Les Lions du Sénégal ont pris la température du terrain d’entrainement qui se trouve à l’entrée. Des chaises sont installées en dehors de la pelouse pour permettre aux journalistes de suivre la séance.