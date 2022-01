CAMEROUN :: Rencontre des élus municipaux de Douala : L’Exécutif communautaire de la ville dresse son bilan :: CAMEROON

« C’est un exercice qui relève de la démocratie, quand on est élu, il faut savoir rendre compte » déclarait le Dr Roger Victor MBASSA NDINE, Maire de la ville de Douala ce 08 Janvier 2021 à l’occasion de la première édition de la rencontre des élus municipaux. Des mots qui définissent parfaitement cette action de la Communauté Urbaine de Douala. C’est bien la première fois que la ville de Douala connait un tel événement. Conduit et animé par une conscience professionnelle, le Maire de la ville a pris comme initiative de réunir les élus municipaux pour leur rendre compte de tout ce qu’il aura fait et n’aura pas fait.

Dans un climat détendu, l’exécutif Communautaire a rendu des comptes. Pourtant il ne s’agissait pas d’un conseil municipal. C’est dans la majestueuse salle Saphir de Akwa que la Communauté Urbaine de Douala a organisé ce samedi 08 Janvier 2022 la première édition de la rencontre des élus municipaux de Douala. Une rencontre qui a permis au Maire de la ville de dresser un bilan de son mandat depuis sa prise de fonction en 2020, de rendre hommage à des conseillers municipaux décédés, et aussi de communier autour d’un repas avec ceux qui constitue le collège électoral l’ayant mis en place ainsi que ses adjoints. Effectivement, le Maire n’a pas laissé passer cette aspect pour au fait justifier cette rencontre.

Dans son allocution prononcée ce 08 Janvier, il dit : « conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales décentralisées, le Maire de la ville de Douala, à la base conseiller municipal d’une des six communes d’arrondissement de la communauté urbaine, est élu par un collège constitué de l’ensemble des conseillers municipaux des six communes d’arrondissement. Vous constituez donc le corpus de grands électeurs dont nous tenons notre mandat, mes adjoints et moi-même. Et à ce titre, j’espère qu’il est de mon devoir, après deux années d’exercice de nos fonctions, de vous rendre compte de l’action que nous menons au service de la ville et de ses populations ».

C’était donc une occasion pour le Maire de présenter les axes principaux sur lesquels ils ont travaillé et d’en faire un bilan. L’éclairage fait parmi des projets majeurs sur lesquels l’exécutif communautaire aura travaillé depuis sa prise de fonction en 2020. Comme bilan, il est à noter qu’il y’a eu une densification de la couverture de la ville en matière d’éclairage public et de feux de circulation.

Pour 2022, des promesses sont faites. En effet, le Maire a expliqué que grâce au budget de la ville de Douala pour l‘année 2022, plusieurs opérations pourront être conclues comme :

-L’extension des mini-réseaux de captation et de distribution de l’eau potable

-Le démarrage du projet de construction de la cité des cinquantenaires

-L’amélioration du service public de la gestion des déchets

-La redynamisation du centre multifonctionnel de Bepanda

-La réhabilitation et la construction d’équipements sportifs de proximité

-Etc.