L'État de santé actuelle de la société Camerounaise dépeint par l'auteure Maguybel Belinga

En double dédicace ce 13 août à la fondation Solomon Tadeng Muna à Yaoundé au Cameroun, la journaliste culturelle, et femme entrepreneure Maguybel Belinga après plusieurs années de réflexion, de recherche et d'observation de la société vient de commettre pour la postérité deux ouvrages scientifiques qui relate de façon objective et subjective "l'État de santé actuelle de la société Camerounaise".

C'est via l'essai de 18 chapitres intitulé : «Réseaux Hostiles» et l'ouvrage romanesque «l'illusion du Bonheur» que cette dernière s'est apésantie pour peindre et dépeindre la société Camerounaise avec pour principale cible les célébrités, les personnalités et la génération tête baissée.

Autour deminant intellectuelle le politologue Pr Éric Mathias Owona Nguini, la jeune et brillante auteure dans son essai «Réseaux Hostiles» explore et examine en profondeur le phénomène de cyber-haine tout en émettant des solutions sur la responsabilité des plates-formes numériques, les gouvernants, avec en toile de fond l'impact des réseaux sociaux à l'ère du digitale.

Cet ouvrage essayiste ne se veut pas fataliste, mais bien au contraire est un outil de défense et de résilience numérique comme l'a si bien décrié le Pr Éric Mathias Owona Nguini dans sa note critique.

«L' illusion du Bonheur» qui se veut plutôt romanesque dans un style littéraire en prose simple et précis invite à réfléchir sur le vrai sens du bonheur en présentant ainsi une analyse d'une société de plus en plus marqué par les biens matériels et la célébrité. En une centaine de pages l'auteure Maguybel Belinga femme pieuse depeint le quotidien idyllique des personnalités et célébrités en 10 chapitres.Pour le Pr Éric Mathias Owona Nguini l'ouvrage soulève la problématique du bonheur ou encore une réflexion philosophique sur le bonheur.

C'est autour de 16h sous la modération du journaliste Parfait Ayissi que s'est refermée cette double séance de dédicace avec quelques prestations artistiques pour témoigner de la générosité et la grandeur de l'âme de Maguybel Belinga figure de proue dans le monde journalistique et culturel camerounais, directrice de publication d'Alamba magazine, par ailleurs Présidente fondatrice de l'association Histoire du Cameroun ( HDC).

Plusieurs cordes à son arc , installée depuis 5 ans en France , cette dernière émet un seul vœux que ces deux ouvrages scientifiques enrichissants puissent impacter et changer les habitudes de tout un chacun avec une prise de conscience personnelle.

«L'illusion du Bonheur et Réseaux Hostiles» publiés et dédicacés ce 13 août à Yaoundé au Cameroun sont disponibles au numéro +33757407539.