CAMEROUN :: Route Bonepoupa-Yabassi : La Voie Récemment Livrée Détruite Après un Chantier à 39 Milliards FCFA :: CAMEROON

Un événement regrettable s’est produit dans la nuit du 13 août 2024 sur la route Bonepoupa-Yabassi. À peine inauguré, le deuxième lot du chantier Douala-Yabassi a été gravement endommagé. Cette section, longue de 50 km, avait été réalisée par la société BUNS pour un coût global de 39 milliards FCFA. L'ampleur des dégâts choque la population et suscite de nombreuses interrogations sur la qualité des travaux réalisés.

La route Bonepoupa-Yabassi faisait partie d’un projet ambitieux destiné à améliorer les liaisons entre Douala et Yabassi. Elle devait faciliter les échanges commerciaux et dynamiser l’économie locale. Cependant, la destruction de cette infrastructure clé risque d’entraver ces objectifs et soulève des préoccupations sur la durabilité des ouvrages financés par des sommes considérables.

La société BUNS, responsable de la réalisation de cette route, fait désormais face à de vives critiques quant à la qualité des matériaux utilisés et aux techniques de construction employées. Les habitants, déjà impatients de voir leur région mieux connectée au reste du pays, expriment leur frustration face à cette situation.

Les autorités locales, quant à elles, ont déjà ouvert une enquête pour comprendre les causes précises de cette dégradation rapide. Elles envisagent des mesures sévères contre les responsables si des négligences sont avérées. Le sort de cette route, crucial pour la région, dépend désormais des conclusions de cette enquête et des décisions qui en découleront.

Le chantier Douala-Yabassi reste un projet stratégique pour le Cameroun, mais cet incident soulève d’importantes questions sur la supervision et le contrôle des travaux publics dans le pays.