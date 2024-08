L'un des événements les plus vibrants qui a animé la ville de Bruxelles en Belgique ces derniers jours, est sans conteste, la rencontre sportive nommée le "2-0", une initiative née sous l’impulsion de Pauline Ngo Mahop.

Ce projet, initialement conçu pour les vétérans du football, s'est transformé en un moment d’unité et de fraternité pour les Camerounais de tous horizons, et pourquoi pas, pour les Africains tout entiers. Le "2-0" est devenu un carrefour de diversité et de convivialité, un lieu où l’on ne demande jamais à l'autre d'où il vient, mais où chacun est accueilli avec chaleur et respect.