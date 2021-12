CAMEROUN :: LE MRC EN CAMPAGNE POUR LA LIBÉRATION DES PRISONNIERS POLITIQUES :: CAMEROON

Sous la houlette de son Président le Prof Maurice KAMTO, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a entamé hier mardi 21 décembre 2021 au siège de son parti à Yaoundè-Odza, une campagne pour la libération des prisonniers politiques en détention au Cameroun.

Rappelons que depuis 2020, une centaine des militants du MRC parmi lesquels le Prof Alain FOGUE et Olivier BIBOU NISSACK, ainsi que ceux du CPP de KAH WALLAH et du Mouvement Stand Up For Cameroon ont été arrêtés et écroués dans diverses prisons du pays. On peut ajouter à cela, des activistes et Journalistes qui se trouvent derrière les barreaux depuis des années.

Cette campagne arrive à 2 semaines seulement de la Can 2022 prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.