FRANCE :: DONS LAYETTES, PAIRES DE BASKET DANS UN ORPHELINAT PAR L'ASSOCIATION BAOBAB44 D'ORVAULT

Dans le cadre de ses activités de solidarité avec son pays d’origine le Cameroun et ce malgré la pandémie ambiante, André Nyamsi, ancien élu de la commune d’Orvault et président de l’association Baobab44, vient de gratifier l’orphelinat de l’Assemblée Chrétienne Témoins de Christ au Cameroun de 400 layettes et une centaine de paires de baskets qui m’ont été gracieusement remises par l’association L’Espoir Orvaltais et l’ACRO ( Association des Courses sur Route Orvaltaise).

Ces paires de baskets ont été récupérées lors du dernier semi-marathon d’Orvault. Comme en attestent ces quelques témoignages : MOUNDJONGUE EPAPE DANIELLE Epse MBAH, Représentante des mamans, remercie les différents donateurs pour la layette qu'ils ont bien voulu offrir à nos bébés.

Certes, votre générosité a apporté beaucoup d'amour dans nos familles respectives créant ainsi un lien très affectif entre vous et nous. Comptant toujours sur votre élan d'amour, nous restons disponibles à accueillir vos prochains dons. Mille merci encore et que Dieu vous bénisse richement. Le Pasteur MOUDINGO Lobe Ebenezer Acte 2 d’une œuvre sociale hautement appréciée par les fidèles de l’Edifice de Bonabéri de l’Assemblée Chrétienne Témoins de Christ au Cameroun.

Nous sommes sans voix devant autant d’amour et de générosité pour des personnes inconnues et qui ne se rencontreront peut-être jamais sur terre. C’est une preuve que l’amour n’a pas de frontière ni de couleur. Nous prions que la providence vous le rende au septuple.

Mlle MINTAMACK Josépha Mille mercis pour ce merveilleux don que j’ai reçu pour une seconde fois.

Ça me va droit au cœur, merci infiniment aux généreux donateurs. Merci du fond du cœur. Nous souhaiterions lancer une opération de collecte de baskets lors de la prochaine édition prévue le dimanche 13 mars 2022. Comme l’a dit Michel VANER, je dirai que nous ne faisons pas de grandes choses, mais seulement des petites avec un amour immense.