CAMEROUN :: ALUCAM/SOCATRAL : THOMAS MANGA IMPRIME SES MARQUES :: CAMEROON

« Le nouveau groupe redresseur est de technologie bitension qui permet son alimentation par deux réseaux de 10 KV ou 90 KV. Il permet ainsi la gestion des variations saisonnières des capacités énergétiques, permet la régulation automatique de l’intensité pour mieux répondre aux besoins d’énergie de la série d’électrolyse. Cet équipement comporte également un système de détection/extinction d’incendie avec détecteur de fumée incorporée ». Tels sont les propos tenus par Thomas Manga, Directeur de l’usine Alucam/Socatral, le 03 décembre dernier à Edéa.

Il présentait ainsi à la presse cette nouvelle acquisition de 54000 ampères dont le coût est de 7 milliards de F. CFA. C’est un groupe redresseur à fort potentiel qui permettra à l’entreprise d’augmenter de 25% sa capacité de production et d’éviter les pertes qui vont jusqu’à 2240 tonnes d’aluminium par mois.

Embellie économique

La société Alucam était une entreprise en difficulté. C’est le moins qu’on puisse dire pour le déplorer car classée par le Ministère des Finances parmi les entreprises publiques à dissoudre ; avec des dettes financières à hauteur de 16.8 milliards de F. CFA, selon le dernier pointage fait en 2019. Mais grâce à l’expertise de Thomas Manga, l’entreprise est en train de traverser, progressivement, la zone de turbulence.

« À date il reste à doter l’entreprise d’un fonds de roulement capable d’assurer l’approvisionnement régulier en matières premières et la remise en état des cuves à l’arrêt. À ce titre, des négociations ont été engagées avec la Société internationale islamique de financement du commerce du Groupe de la banque islamique en vue de la mobilisation de 15 millions de dollars US [environ 8,7 milliards de FCFA », avait souligné le Ministre Gabriel Dodo Ndoké devant les députés lors de la session budgétaire de novembre 2021.

Compétences spécifiques

L’usine Alucam est très complexe car les départements qui la composent nécessitent des compétences spécifiques. Il faut donc un technicien à la tête de cette usine et non un administratif. Alucam a toujours eu à sa tête des ingénieurs de qualité. Avant Raphaël Titi Manyaka, les Directeurs généraux venaient de France ou du Canada mais avaient tous des compétences dans la métallurgie et les mines car Alucam, c’est les deux à la fois. Alain Malong est administratif et son cas est particulier voire unique.

Mais il est vraiment important de connaître toutes les étapes de la fabrication (depuis l’électrolyse, la fonderie, la tour à pâte, la sous-station, Socatral, la logistique, etc …) pour être un bon Directeur général de l’Etablissement industriel Alucam/Socatral.

Thomas Manga : expertise confirmée

Ingénieur de formation, Thomas Manga a fait ses preuves partout où il est passé. Ancien surintendant du Centre des coulées de 2005 à 2009, surintendant de l’Electrolyse à partir de 2009 jusqu’en 2013. Il est remplacé à l’Electrolyse en 2013 par le Dr Serge Imoma. Qui ne se souvient pas des prouesses de Thomas Manga à l’Electrolyse. C’est sous son règne dans ce service a écrit sa plus belle success story.

Thomas Manga avait réussi à mettre sur pied une équipe de professionnels sous la responsabilité de Marcel Djonga pour la maintenance et la reconnexion de la barre omnibus et Mayagui Kisito s’occupait du redémarrage des cuves. Du jamais vu dans le monde de la métallurgie. Cet exploit avait fait engranger à l’entreprise plusieurs prix à l’échelle internationale en 2013.

La même année Thomas Manga s’envole pour Dunkerque en France où il occupe les fonctions de Directeur technique et Directeur Adjoint de l’Aluminium. Il y fait encore ses preuves. Le 05 janvier 2018, Dr Mohamadou Bassirou qui ocupait le poste de Directeur de l’usine démissionne pour des raisons familiale et personnelle. Thomas Manga le remplace et 2019 et poursuit le plan de redressement de l’entreprise en crise.

L’actuel Directeur général Alain Malong est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Son départ est imminent et tout laisse à croire que Thomas Manga est le cadre le mieux aguerri et plus outillé à même de le remplacer au niveau du top management de la boîte. C’est du moins ce qu’espèrent la plupart des employés qui croient dur comme fer qu’il est the right man in the right place. Just wait and see.