Miss Monde : Miss Cameroun 2021 en pole position :: CAMEROON

Malgré le soutien timide des Camerounais, Audrey Nabila Monkam a terminé à la deuxième place du challenge Top model organisé lundi à Porto-Rico dans le cadre du prestigieux événement.

Elle est une fois de plus entrée dans l’histoire d’un concours de beauté. Cette fois-ci, à l’échelle internationale. Lundi dernier à San Juan à Porto Rico, Audrey Nabila Monkam a terminé dans le top 3 de la mini compétition Top model, une des activités phares du concours Miss Monde, aujourd’hui à sa 70ème édition.

Une prestation d’une saveur particulière avec le sacre d’une africaine. Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021, a en effet ravi la première marche du podium. Elle devient ainsi Miss Monde Top model 2021 et gagne directement une place pour la finale du 16 décembre. Audrey Nabila Monkam (2ème) et Miss Porto Rico (3ème) font partie des favorites et sont en pole position de ce concours de beauté.

C’est la première fois dans l’histoire de ce concours que le Cameroun arrive à un tel niveau de la compétition. En 2013, Valérie Ayena avait terminé dans le top 10 (7ème place). Quelques jours plus tôt, Audrey Nabila Monkam s’était déjà illustrée de belle manière en terminant dans le top 15 des Miss aux plus belles tenues traditionnelles.

Pourtant, depuis son départ pour les Caraïbes, Miss Cameroun 2021 n’a bénéficié que d’un soutien plutôt timide des Camerounais. Ils sont encore peu nombreux à la suivre sur internet. Elle en a pourtant grandement besoin. Les votes en ligne comptent beaucoup dans cette compétition qui rassemble plus 130 Miss. Les reines de beauté doivent avoir des pages sur les réseaux sociaux (Miss World-Cameroun) où elles partagent le quotidien de la compétition à travers photos, vidéos, messages. Avant son départ pour Porto Rico, Audrey Nabila Monkam expliquait d’ailleurs le processus de vote.

« Il faut télécharger l’application Mobstar sur google play ou play store ; tapez Audrey Monkam dans la barre de recherche et cliquez sur le profit correspondant ; abonnez-vous à mon compte et « like » au maximum mes photos ».