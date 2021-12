CAMEROUN :: KRIBI CONTENEURS TERMINAL SE MOBILISE POUR LA LUTTE CONTRE LE SIDA :: CAMEROON

Comme chaque année, la journée mondiale de lutte contre le virus du Sida a eu lieu le 1er décembre. À cette occasion, Kribi Conteneurs Terminal (KCT) s’est à nouveau mobilisé, notamment à travers des actions de prévention et de dépistage afin de limiter le plus possible les risques de contamination. Kribi Conteneurs Terminal entend réaffirmer son engagement face à cette maladie après avoir organisé en 2020 des dépistages volontaires et gratuits ainsi que des échanges éducatifs avec des démonstrations auprès des salariés de l’entreprise.

Cette année, les collaborateurs de Kribi Conteneurs Terminal ont souhaité témoigner de leur solidarité dans la lutte contre le virus du sida en menant différentes initiatives pour sensibiliser les collaborateurs sur les modes de prévention contre la maladie et leur offrir des séances gratuites de dépistage.

Pour Etienne Léon BAKONDON, Directeur des Ressources Humaines de KCT. « L’objectif que nous visons à travers ces actions est de renforcer la sensibilisation de tous les collaborateurs de Kribi Conteneurs Terminal à la problématique du VIH pour les inciter à faire preuve de la plus grande vigilance. Cette mobilisation matérialise en outre l’engagement ferme que nous avons pris pour lutter contre le virus du Sida en mettant les moyens nécessaires pour agir efficacement. »

La journée mondiale de lutte contre le SIDA a été instituée en 1988 pour mobiliser et sensibiliser le public aux différents moyens de prévention. En 2020, le monde comptait 37,6 millions de personnes vivant avec le virus, dont 1.7 million d’enfants.

À propos de de Kribi Terminal Conteneurs (KCT)

Constitué d’un groupement d’actionnaires camerounais, de Bolloré Ports, CMA CGM, CHEC, Kribi Conteneurs Terminal (KCT) est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi. KCT offre à la chaîne logistique Camerounaise une infrastructure moderne, adaptée à la nouvelle génération de navires transocéaniques, dont les quais de 350 mètres peuvent accueillir des navires ayant une capacité allant jusqu’à 11 000 EVP. Les Infrastructures et les équipements sont conformes aux meilleurs standards internationaux. Véritable porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland, comme le Tchad ou la République Centrafricaine, ce terminal facilite l’essor du commerce régional et accélère la croissance économique du pays. Kribi Conteneurs Terminal souhaite également se positionner comme un hub de transbordement.