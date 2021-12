29 médecins formés en nutrition pédiatrique au Cameroun par l’Institut Nestlé Nutrition :: CAMEROON

29 médecins camerounais ont reçu leur certificat de fin de formation en nutrition pédiatrique le 25 Novembre 2021, à Yaoundé, à l’occasion d’un symposium scientifique sur le thème « éducation nutritionnelle ». Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme post-universitaire de la prestigieuse école de médecine de l’Université de Boston aux Etats Unis, (PGPN) organisé par l’Institut Nestlé Nutrition.

Animé par le Dr. Carine Lenders, Professeur agrégé de pédiatrie, Directeur du programme de nutrition et de condition physique pour la vie de l’école de médecine de l’Université de Boston, aux Etats Unis, le symposium a permis aux participants de renforcer davantage leurs compétences en matière d’éducation nutritionnelle. Il a aussi connu la participation du Dr. Isabelle NKWELE MEKONE, médecin-pédiatre, Assistante à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé 1, Chef de service de pédiatrie de l’hôpital Général de Yaoundé ; et du Dr. Bertrand Eugene ODI ELOUNDOU, médecin-pédiatre en service au Centre Hospitalier de Recherche et d’Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction Humaine ( CHRACERH), qui ayant pris part à la toute première promotion de formation en nutrition pédiatrique (PGPN) qui a eu lieu en 2016, ont pu partager leur expérience et des conseils

pratiques avec l’ensemble des récipiendaires.

Il est important de préciser qu’au-delà des médecins camerounais, d’autres médecins de la sous-région Afrique centrale ont pu prendre part à cette formation de haut niveau notamment 9 au Congo, 5 en République Démocratique du Congo, 5 en Guinée Equatoriale et 1 au Gabon.

Pour le Dr. Sonia ZEBAZE, « J’ai eu le privilège de participer à cette formation cette année et j’ai particulièrement apprécié la richesse et la clarté des notions fondamentales en matière de nutrition pédiatrique telles que celle des 1000 premiers jours, ou celle de la nutrition précoce. L’application des connaissances acquises me permettra d’améliorer la qualité de la prise en charge des enfants dans mon travail au quotidien ».

Depuis 2016, ce sont 397 professionnels de la santé dans la sous-région Afrique Centrale qui ont bénéficié de cette formation de haute qualité en nutrition pédiatrique, parmi lesquels, 262 Camerounais.

Pur Robert HELOU, Administrateur Général de Nestlé Cameroun « Mon vœu le plus cher est que les professionnels de la santé qui ont ainsi été formés puissent mettre leurs connaissances au profit de leurs collègues dans leurs formations hospitalières respectives afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de la nutrition des enfants et leur assurer une meilleure prise en charge. »

A titre de rappel, le programme post-universitaire en nutrition pédiatrique est une formation en ligne financée par l’Institut Nestlé Nutrition, développée par l’école de médecine de l’université de Boston, aux Etats Unis, qui vise à améliorer les connaissances et les compétences des professionnels de la santé en matière de nutrition.