Une rencontre des partis de ‘opposition interdite à Yaoundé. Maurice Kamto, le leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun séquestré à Douala. La capitale économique du Cameroun étouffe.

Et pourtant, à Yaoundé, dans a capitale politique du Cameroun, on vante les « avancées démocratiques du pays » Et pourtant la voix la plus autorisée depuis 40 ans au pouvoir a confié que l’histoire retienne le retienne comme « celui qui a apporté la Démocratie au Cameroun » Et pourtant, en face dans l’opposition politique aussi bien que dans la société civile on crie en la « Démocratie truquée » et le musèlement des forces du changement.

Tout récemment, et selon Sosthène Médard Lipot, un militant du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) « Les partis politiques ont travaillé dur sur les règles du jeu électoral à proposer aux parlementaires et pour cette simple rencontre avec les journalistes, on est chassé alors que nous avons payé » Et puis, au moment de rendre compte des travaux au grand public, le sous prefet de Yaoundé 3e a interdit la cérémonie qui devrait avoir lieu à l’hotel Hilton de Yaoundé. Aussi, Face au déploiement de la police, les membres de la plateforme de l’opposition n’ont pas pu accéder à la salle où ils étaient censés présenter au grand public la conclusion de leurs travaux menés depuis le 31 mars. Sur la question, un militant du SDF, parti de l’opposition crois « qu’il y’a une peur dans le camp gouvernemental lorsqu’on voit les forces de l’opposition unies »

Et ce n’est pas tout. La Panique dans le sérail s’étend jusqu’à la capitale économique du Cameroun. Et pour cause, « Maurice Kamto séquestré à Douala » Le quotidien La Nouvelle expression revient sur la folle journée du 1er Décembre 2021 à Douala. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a été maintenu dans son hôtel à Douala par les éléments des forces de maintien de l’ordre. Pour l’empêcher d’aller dédicacer ses livres. Les usagers de la route de la capitale économique ont vécu un véritable calvaire, avec une ville totalement paralysée. Le quotidien Mutation s’indigne pour dénoncer cet autre acte liberticide anti-démocratique pour écrire que « Maurice Kamto non grata à Douala ».

Finalement, la Grande tribune annonce que « Les propositions de certains partis politiques de l’opposition déposées à la présidence de la République ». Le document rédigé en français et anglais fait plus de 230 pages d’où sont consignées toutes les propositions de modification consensuelle du code électoral camerounais. Ce travail intellectuel est l’œuvre des partis politiques et les membres de la société civile. Au total, c’est plus de 80 modifications d’article que cette plateforme propose dans la loi électorale camerounaise. Il s’agit par exemple d’une révision quasi complète des instances dirigeantes d’Elections Cameroon (Elecam), l’organisme chargé de l’organisation des scrutins au Cameroun.