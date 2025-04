CAMEROUN :: Une célébration pour les fans de sport féminins:comment 1xBet a félicité ses clientes le 8 mars 2024 :: CAMEROON

Une ambiance particulière régnait à la boutique de paris 1xBet de Douala les 8 et 9 mars derniers. Pour la société de paris, la Journée internationale des femmes était l'occasion idéale de populariser le sport auprès des femmes camerounaises et de leur offrir d'agréables cadeaux.

Les femmes sont une partie importante de la communauté sportive

Pendant deux jours, chaque femme cliente de 1xBet qui approvisionnait son compte avec 6 000 XAF ou 10 000 XAF recevait un coffret cadeau avec des friandises. Cette initiative a attiré beaucoup d'attention de la part des femmes et a mis l'accent sur l'idée de l'égalité des chances pour tous.

Dans la boutique de paris 1xBet, chaque cliente avait l'impression de faire partie d'une grande équipe. Les femmes et les hommes ont activement échangé des conseils de paris, discuté de leurs équipes préférées et se sont soutenus mutuellement. Les participantes ont également emporté des cadeaux et ont raconté leur parcours dans le domaine des paris :

« Avant, j'hésitais à faire des pronostics, mais plus j'en apprends sur les paris, plus je trouve intéressant de suivre les matchs. »

« Ce geste d'attention prouve que nous, les femmes, sommes une partie importante de la communauté sportive. Merci à 1xBet pour cette opportunité ! Je vois maintenant que les paris unissent tout le monde, indépendamment de l'expérience et des connaissances. »

Sport sans frontières

L'événement organisé par le bookmaker socialement responsable 1xBet a rappelé que le sport est ouvert à tous. La société continuera à créer une ambiance confortable et inspirante pour les femmes passionnées par les paris et l'analyse sportive.

Un porte-parole de 1xBet a parlé des projets de la société pour l'avenir : « Les femmes sont de plus en plus nombreuses à entrer dans le monde des paris et nous nous engageons à leur insuffler de la confiance. L'attention portée à chaque cliente est un élément important de notre stratégie, ce qu’a confirmé la fête à Douala. On s’attend à d'autres promotions qui vont unir, inspirer et nous rapprocher davantage du monde du sport. »

