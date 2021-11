PIERRE DIDI TCHAKOUNTE ILLUMINE LA SOIREE DE L'ASSOCIATION NDE PARIS FRANCE A NOISY LE SEC

L’artiste a illuminé de sa présence, la soirée de gala de fin d’année de l’association qui présentait sa nouvelle tenue à Noisy-le-Sec, en région parisienne, samedi dernier.

NDE Paris France VIP: nouvelle tenue avec Pierre Didy Tchakounté

Couleur, musiques, chants, danses et bien sûr gastronomie de la localité du département du Ndé. La fête annuelle de l’Association NDE Paris France, samedi dernier, 06 novembre, à Noisy-le-Sec (93), en région parisienne, a été un succès total.

Succès d’abord quant à la participation, avec 350 personnes présentes et plus d’une dizaine d’associations dont celle des dignitaires Sawa, et le représentant personnel du Maire du 19è arrondissement de Paris ; mais aussi, succès du point de vue de l’organisation de l’évènement avec un service de sécurité renforcé, des contrôles à l’entrée pour le respect des mesures sanitaires. « Meguela » Et comme dans le Ndé, on fait toujours les choses avec noblesse, dignité et élégance, tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête soit belle.

Le champagne a coulé à flot pendant que les mets gastronomiques des régions du Cameroun étaient dégustés avec délectation : en entrée, des verrines d’avocat crevettes, avocat saumon, rondelles de mets de pistache sur bobolo ; suivi de porc et poulet braisés, chèvre, mets de pistache, poisson frît, ndolè viande et crevettes, légumes au poisson fumé, bâton de manioc, plantin, riz au légumes, igname, taro sauce jaune…et en dessert, un gâteau au chocolat pour marquer les 3 ans de l’Association crée officiellement en janvier 2019.

La dernière partie de la soirée pouvait alors prendre le relai, avec d’une part une défilé de mode pour présenter la nouvelle tenue, d’autre part un spectacle introduit par le jeune artiste Del Valex, féru du piano, pétri de talent avec un timbre vocal hors du commun, interprète polyvalent d’un répertoire international varié et qui s’apprête à lancer dans tous prochains mois, un single sur le marché.

Mais celui que tout le monde attendait, l’artiste qui a fait chavirer des cœurs dans les décennies 1970-80, Pierre Didy Tchakounté, a été égal à lui-même, comme au bon vieux temps. Il semble même, avec l’expérience, s’être bonifié pour devenir un cru exceptionnel.

Son interprétation de Meguela a fait lever la salle entière déjà bien chauffée par le jeune Del Valex. « Rassembler les filles et fils du Ndé dans l’entraide » La création de NDE Paris France VIP visait alors à mettre fin aux multiples divisions qui minaient la confédération du Ndé regroupant les associations des treize villages du département, qui a vu le jour une trentaine d’années auparavant dans l’hexagone, et dont les objectifs de départ ont été dévoyés.

Les questions d’égo prenant le pas sur le sens de l’intérêt général de l’entité. La nouvelle association, NDE Paris France s’est donc donnée pour ambitions de : « Rassembler les fils et filles majeures, conjoints et conjointes des treize groupements du département du NDE de la région de Ouest Cameroun, résidants en France.

Créer entre les membres, des liens de fraternité, de solidarité, de collaboration, pour une entraide mutuelle et des échanges aussi bien économiques que culturels dans tous les domaine.

Défendre par tous les moyens les intérêts de ses membres, et plus généralement, ceux des treize groupements du NDE (Banganté, Bandounga, Bazou, Bamena, Batchingou, Balengou, Bahouoc, Bangang-Fokam, Bakong, Bangoua, Bangoulap, Bamaha, Bagnoun ) », confie Thierry serge Tchaga, président de l’association. Pour lui, il s’agit de permettre au NDE VIP de prendre un Nouveau Départ Economique, avec Noblesse, Dignité et Elégance.

La célébration de la nouvelle tenue et des trois ans de l’association, semble indiquer que les choses sont en très bonne voie, même s’il est trop tôt pour mesurer définitivement les résultats de cette réorganisation.

Par Jean-Célestin Edjangué à Paris.