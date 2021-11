CAMEROUN :: Benane Epoupe: « Les déchets organiques peuvent constituer une source de revenus » :: CAMEROON

La ville de Douala est sous la menace de catastrophes. L’alerte maximale est lancée par l’environnementaliste Benane Epoupe. Le constat est alarmant, des dépotoirs dans les ravins et les drains. Ajouté à tout cela, les éboueurs de la Société d’Hygiène et d’Assainissement sont rentrés en grève, laissant des tas d’ordures ménagères sur les trottoirs. L’État est interpellé.

La ville de Douala étouffe. À l’initiative de Benane Epoupe, une conférence sur le thème « Impact des ordures ménagères sur l’équilibre de l’environnement dans la ville de Douala : cas des ordures organiques » a eu lieu dans la capitale économique. Avec comme intervenants, des experts en la matière. Jules Marie Kemajou, expert urbaniste environnementaliste, Dr Promesse, spécialiste des pollutions, Romeo Mongo, ingénieur QHSE.

Le constat des experts est préoccupant. L’abondance des dépotoirs à ciel ouverts dans des ravins et des drains, le stockage des poubelles le long des trottoirs et des caniveaux pose un réel problème d’insalubrité et de santé publique. Augmentant ainsi la pollution, la dégradation de la qualité des sols ainsi que l’aspect esthétique de la ville de Douala. Aussi, sur 1,3 milliards de tonne de déchets produits à Douala en 2020, 76% proviennent d’ordures ménagères. Une situation que les experts attribuent à la poussée démographique.

Pour Jules Marie Kemajou, expert urbaniste environnementaliste « Il y a une corrélation entre la démographie et les ordures ménagères parce que ce sont les hommes qui produisent ces ordures » Cependant, seuls 56% sont enlevées par le service de ramassage Hysacam. Les raisons semblent être les contraintes budgétaires et l’installation anarchique des populations. Seulement, à défaut de leur enlèvement, ces ordures peuvent être recyclées pour revenir dans le circuit économique.

Pour Benane Epoune « Une fois du traitement de l’ordure fait et qu’on a la maîtrise de la décomposition de la matière organique il est possible que cette matière devienne une source de revenus après transformation » A l’instar de la transformation de matières fécales, plusieurs autres formules ont été exposées par Dr Promesse. Seulement, il faut trouver un système de financement autonome susceptible de faire profiter aux ménages ces transformations.