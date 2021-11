CAMEROUN :: Gardes à vue administratives :: CAMEROON

Les populations de la localité de Tonga, dans le Ndé, ne badinent plus avec les présumés malfrats. Jeudi dernier, 28 octobre 2021, six d’entre eux, tombés dans les filets de la gendarmerie, n’ont eu la vie sauve que grâce à une prompte réaction du préfet du Ndé. Ernest Ewango Budu les a faits exfiltrer après d’âpres négociations et placés en garde à vue administrative, en attendant la suite des enquêtes.

Selon nos sources à Tonga,du carburant et des vieux pneus étaient déjà apprêtés pour en finir avec ces voyous, dont le nombre dit-on, va grandissant dans la ville frontalière de l’Ouest avec le Centre, qui du fait de la fertilité de son sol et son attractivité commerciale, a reçu de nombreux déplacés de la crise anglophone.

Le lendemain, un autre voleur cueilli a failli subir le même sort. Or, depuis les derniers incidents, qui avaient connu le saccage de la brigade de gendarmerie, les populations disent ne plus faire confiance aux forces de l’ordre.