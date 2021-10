CAMEROUN :: Fame Ndongo se réjouit de la mort d'une étudiante et rougit des succès de l'université de Yaoundé 1 :: CAMEROON

On dirait " Les paradoxes du pays organisateur" de feu Charles ATEBA EYENE de très regrettée mémoire. Un ministre de l'Enseignement supérieur, à cause de sa haine bestiale pour le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO, se réjouit plutôt de l'ignoble assassinat en janvier dernier, d'une petite étudiante de la Faculté des Sciences de la susnommée université.

Quel paradoxe ! Le Dr. Jacques FAME NDONGO est ministre d'État, ministre camerounais de l'Enseignement supérieur. Mais, il se réjouit des malheurs qui affectent cette Université, au seul motif que cette dernière est dirigée par le Prof. Maurice Aurélien SOSSO, un homme qu'il déteste sans scrupules, et contre lequel il est prêt à faire dire toutes sortes d'inepties et de fantasmes, par un pseudo lanceur d'alerte ( la notion de lanceur d'alerte est doté d'un quantum sémantique en journalisme, et réfère à tout, sauf à l'art de colporter des ragots puants puisés aux personnes qui ne connaissent rien du fonctionnement des universités, encore moins des us et coutumes académiques, pour prétendre en faire un cours sur la gouvernance et la gestion des ressources humaines) en déperdition scolaire, et sujet à une crise d'identité.

Le rôle du ministre de l'Enseignement supérieur est d'accompagner les universités, notamment les universités d'État, pour un bon fonctionnement, et pour l'atteinte de l'excellence académique. Mais paradoxalement, il se trouve que le ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun, le Dr. Jacques FAME NDONGO ( le parcours qui l'a conduit au grade de Professeur des universités, Chancelier des Ordres Académiques, est une nébuleuse. Difficilement traçable), s'en donne à coeur joie, sur les malheurs qui affectent l'Université de Yaoundé 1.

La dernière prouesse en date, est l'assassinat en janvier dernier, au seuil du campus de Ngoa-Ekelle, de la très regrettée MPENA LADO MIKELLE, étudiante de Licence 3 de Biochimie à la Faculté des Sciences. Une bonne nouvelle pour le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques FAME NDONGO qui, voit ainsi l'université qui a pour Recteur le Prof. Maurice Aurélien SOSSO, en détresse. Pour le patron de l'Enseignement supérieur, tout malheur qui affecte l'Université de Yaoundé 1, est bon, tant que Monsieur SOSSO en sera Recteur.

Aussi Jacques FAME NDONGO se réjouit-il de l'assassinat au seuil du campus, d'une petite étudiante. Une occasion pour lui de lancer des délateurs aux trousses du Recteur, histoire de manipuler l'opinion publique sur l'insécurité qui serait l'apanage du du campus de Ngoa-Ekelle, la nuit tombante. Seulement, ces dribouilleurs évitent soigneusement de rappeler que les autres universités d'État du Cameroun, à l'instar de l'Université de Yaoundé 2 - Soa, connaissent aussi des agressions nocturnes, avec mort d'étudiants. Il n'est cependant pas question pour le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, d'y trouver une circonstance atténuante ou une fierté, en se sentant moins chagriné par l'assassinat d'une de ses étudiantes. Loin de là. Le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, n'avait d'ailleurs pas manqué d'exprimer toute sa peine et sa sollicitude à la famille de la disparue, lors de cet événement tragique que fut la mort de la jeune étudiante. Aux antipodes des ragots rabotés par certains dribouilleurs des réseaux sociaux.

Bien plus, à la demande du Recteur, le doyen de la Faculté des Sciences, le Prof. Jean Claude TCHOUANKEU, remettra son rapport sur cet événement tragique, et les conclusions seront rendues publiques en temps opportun. D'autre part, des enquêtes avaient été menées par la direction régionale de la police judiciaire du Centre. Les procès verbaux des enquêtes sur le meurtre de la jeune étudiante, y sont disponibles, et susceptibles d'être consultés par qui veut la bonne information. Autre précision, la morgue du CHU de Yaoundé n'est pas placée sous le contrôle du Recteur de l'Université de Yaoundé 1, mais plutôt sous les ordres du directeur général du CHU. Plus exactement, il y a séparation de pouvoir entre la morgue et l'Université de Yaoundé 1 (Recteur) ; la morgue étant gérée par le directeur du CHU.

Ce qui est par ailleurs curieux, c'est la focalisation sur la seule Université de Yaoundé 1 où visiblement, la tête du Recteur, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO, ne plaît pas à Jacques FAME NDONGO et à ses obligés. Un tel "intérêt" pour le patron de " la mère des universités camerounaises", ne trompe plus personne. Chaque jour, un tas d'histoires, les unes aussi insolidaires des unes des autres, aussi farfelues que ridicules, mais ó combien dignes de leurs auteurs, sont déversées sur la toile. Rendu à ce jour, la haine bestiale du Dr. Jacques FAME NDONGO le ministre de l'Enseignement supérieur pour le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, est connue de tous. Une haine égocentrique. Ostentatoire. Stupide, cette haine. Mais que peuvent faire de mieux, des personnes ignorantes du fonctionnement des universités ? Leur connaissance précaire et sommaire de l'Université, inspire plutôt compassion et commisération. Inaptes et dépourvus de tout argument, ils recourent aux injures, en traitant sans aucune pudeur et sens de la mesure, de grabataire, un homme de 66 ans,, et en mettant l'accent sur la prorogation de sa carrière, œuvre de la magnanimité du Chef de l'État, qui de par la Constitution, fait grâce à qui il veut faire grâce. Uniquement des attaques ad hominem à l'endroit du Recteur de l'Université de Yaoundé 1. Il arrivé au Président de la République chaque jour, de proroger la carrière de plusieurs hauts fonctionnaires, dont des journalistes comme Charles Ndongo, Alain Belibi, plusieurs fois. Pourquoi cette fixation sur le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, alors que des prorogations de carrière de hauts fonctionnaires, ont lieu tous les jours ? Un philosophe avait indiqué qu'il n'est aucun mérite face à un Chef d'État, et que toute consécration qui vient d'un chef d'État, est grâce. Et Paul BIYA, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, a cru bon de proroger les carrières de deux monuments des universités. Les Professeurs SOSSO et MINKOA SHE ne sont donc pas en retraite, contrairement aux allégations précaires et indigentes d'un sombre et lugubre personnage qui déverse ses frustrations sur les réseaux sociaux, ce d'autant plus qu'il peut se le faire expliquer par un Capacitaire en Droit. Avec une mémoire sélective à dessein, ceux qui passent le temps à diaboliser le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, oublient de rappeler que le Président de la République a, l'an dernier, aussi, prorogé la carrière du Recteur de l'Université de Yaoundé 2 - Soa, le Prof. Adolphe MINKOA SHE, lui aussi, né la même année que son homologue de Yaoundé 1. En temps normal, on se passerait de ce genre de détails, avec des personnes moyennement intelligentes. Il s'agit juste ici, de mettre en évidence, la haine et la focalisation faite sur un homme : le Prof. Maurice Aurélien SOSSO.

L'université de Yaoundé 1 couvre une superficie de 98 hectares à sécuriser, avec 72 mille étudiants ( 2020 / 2021). Comment reposer la sécurisation d'un aussi vaste domaine comprenant l'équivalent des habitants de certains départements, au seul Recteur? L'Université de Yaoundé 1 comme toutes les universités d'État du Cameroun, fait face aux problèmes d'insécurité, à cause de l'immensité de ses campus principaux. Il ne s'agit donc pas d'un problème spécifique à l'Université de Yaoundé 1, encore moins celui du Prof. Maurice Aurélien SOSSO. Il s'agit d'un problème hautement sécuritaire qui aurait dû être posé aux autorités militaires compétentes ( SED et DGSN), par un ministre de l'Enseignement supérieur qui est tout de même là depuis 17 ans. C'est un problème de sécurité nationale, et les universités, nous semble-t-il, sont représentées au gouvernement, par un ministre de l'Enseignement supérieur.

Toutefois, Président de la Conférence des Recteurs des Universités d'État, le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, lors d'une séance de travail, avait, au nom de ses homologues, posé le problème de la sécurisation des campus principaux des universités d'État, à cause de leur immensité. La preuve. Bien plus circonscrits, les grandes écoles de ces universités ainsi que leurs annexes, sont sujets à aucune insécurité. Qu'a donc fait le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques FAME NDONGO, de ces propositions du Recteur de l'Université de Yaoundé 1, Président de la Conférence des Recteurs des Universités d'État, au point de se réjouir honteusement aujourd'hui de l'assassinat d'une étudiante, par le seul fait de sa haine pour le Prof. Maurice Aurélien SOSSO ? Les assassinats des étudiants dans les autres universités d'État, ne sont donc pas dignes d'intérêt !?

Le gâchis des 75 milliards FCFA destinés aux 500 mille pseudos ordinateurs offerts par Paul Biya aux étudiants, auraient pu sécurisé les huit universités d'État, par des barrières modernes infranchissables, et électrifié les campus au solaire.

Et pourquoi avec autant de maestria managériale, le Dr. Jacques FAME NDONGO n'a-t-il pas plutôt proposé au Chef de l'État, la sécurisation des huit universités d'État par des barrières modernes et infranchissables, des caméras de surveillance, ainsi que leur totale électrification au solaire ? Le ministre de l'Enseignement supérieur qui est plutôt "apte" à faire des cours de gouvernance universitaire et de gestion de ressources humaines au Recteur de l'Université de Yaoundé 1, alors qu'il est un illustre analphabète de l'Université ( n'ayant pas enseigné, et éphémère recteur de deux ans. Or c'est à l'université qu'on apprend l'Université, et non au ministère ou à la présidence de la République), a plutôt opté pour un projet foireux, et à la gestion et conduite équivoques, quelconques et douteuses. Résultats plus que mitigés : les 500 mille ordinateurs Paul BIYA. Une colossale dépense pour du beurre. Voilà, un donneur de leçons qui a tribalisé l'Enseignement supérieur, et l'Université de Yaoundé 1 qu'il a "bulutisé" : la directrice de l'ENSET de l'Université de Yaoundé 1, logée à d'Ebolowa dans la région du Sud Cameroun, est Bulu comme Jacques FAME NDONGO; le directeur de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de l'Université de Yaoundé 1, est Bulu; la Doyenne de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1, est Bulu ; la Présidente du Conseil d'administration de l'Université de Yaoundé 1, est Bulu. Bel équilibre régional non ? Et voilà donc un homme, Jacques FAME NDONGO qui, ose accuser le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, de tribalisme. La configuration des postes à l'université de Yaoundé 1, donne la nausée. Un scandale jamais vu. Mais cette dernière ne trompe personne, pour qui connait la haine pathologique de Jacques FAME NDONGO, pour le Recteur SOSSO.

Sur les trois vice-recteurs, deux sont Beti ( les 1 er et 2è ); la secrétaire générale de l'université de Yaoundé 1 est Beti.

Voilà donc un ministre de l'Enseignement supérieur qui encercle un Recteur qui n'est pas dans son système mafieux et prédateur, par les Bulu et les Beti pour, faire dire par la suite que, le Recteur SOSSO est un tribaliste. En Commentaire grammatical et stylistique, un exercice auquel sont soumis les Étudiants de Français Licence 3, cela s'appelle " une brisure d'équivalence".

Sur ces glorieux Rankings de l'Université de Yaoundé 1 qui fâchent

Au vu des développements supra confere, il semble inutile de s'appesantir dessus. Il est aisé de comprendre comment le fait pour l'Université de Yaoundé 1 de briller de mille feux, est un sujet d'affliction, un malheur pour les uns et les autres, est du seul fait d'avoir pour Recteur, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO. Ridicule. Des tireurs à deux sous ont oublié qu'au mois de mars 2021, après avoir été la seule université du Cameroun à figurer parmi les 2000 meilleures universités du monde selon le Center for Word University Ranking, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr. Jacques FAME NDONGO, a adressé une lettre de félicitations au Recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO.

Et le 27 octobre 2021, l'Université (malheureusement) dirigée par Maurice Aurélien SOSSO, vient d'être consacrée 31 ème meilleure université africaine, 1ère d'Afrique Centrale, 1ère de l'Afrique subsaharienne francophone, et 8ème de toute l'Afrique subsaharienne globalement prise, selon un classement du très rigoureux USNEWS EDUCATION que d'aucuns ont voulu voir faire le Ranking des universités, selon leur ressenti et leurs ragots des bidonvilles. En quoi le fait pour un étudiant qui n'étudie pas dans un hôtel 05 étoiles, le rend-il moins performant ? En quoi l'aigreur d'une personne, influence-t-elle le classement des universités ? Une agence devrait-elle tenir compte de la haine qu'ont les uns et les autres pour le Recteur de l'Université de Yaoundé 1 pour ne pas lui attribuer le rang d'excellence qu'elle mérite ?

Jacques FAME NDONGO qui se réjouit de l'assassinat d'une étudiante à l'Université de Yaoundé 1,est semblable à un ministre de l'Economie qui se réjouirait de l'incendie d'une entreprise.