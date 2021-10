StarTimes Cameroun aux côtés des enfants défavorisés de l’association Hope & Help :: CAMEROON

Dimanche dernier, l’opérateur de télévision numérique le plus dynamique d’Afrique, a procédé à une remise de dons en faveur des enfants et adolescents défavorisés de l’association caritative Hope & Help. Retour sur cette journée haute en couleur.

Dans un élan de cœur, l’équipe de StarTimes Cameroun s’est retrouvée dans les locaux de l’association afin de partager des moments de joie et de loisirs autour de plusieurs activités. Au programme: remise de dons, jeux concours et surtout la projection du clasico FC Barcelone contre Real Madrid, le match très attendu de LaLiga dont StarTimes est le diffuseur officiel en Afrique Subsaharienne jusqu’en 2024.

Arrivée au siège de l’association à Akwa-Douala dès 11H, l’équipe StarTimes a procédé à la mise en place des équipements nécessaires pour rendre cette journée inoubliable: baby foot, ballon de football, l’installation d’un kit et d’un projecteur, nécessaire à la projection du match mais également la mise en place des activités prévues autour de la projection.

C’est à partir de 14h que les activités ont effectivement débuté. Les jeunes de l’association ont eu droit à un concours de baby-foot répartis en 4 équipes et 2 duels: Real Madrid vs FC Barcelone et Séville vs Atlético de Madrid. Des cris de joie se faisaient entendre à chaque but marqué, sous les acclamations des supporters. La team Real Madrid a remporté ce mini concours. Par la suite, nous avons assisté au concours de compte et les meilleurs ont été récompensés à la hauteur de leur talent, le tout dans une ambiance chaleureuse et animée.

Quelques minutes avant la diffusion du clasico, l’entreprise citoyenne StarTimes Cameroun à travers les mots du Marketing & Communication Manager, Hervé Fabien MABOM a tenu à apporter son soutien à ces jeunes et à leur rappeler qu’ils ne sont pas seuls. C’est dans cette optique qu'a été offert un projecteur, un kit StarTimes avec abonnement gratuit à toutes les chaînes (sports, éducation, informations, séries et films, musique…), des cahiers, stylos, vêtements, chaussures et des repas.

S’adressant aux récipiendaires, Boris Tsafack, chef de projet de l’association Hope & Help, a réagi en ces termes: ‘’StarTimes fait des efforts pour vous aider avec ces dons car on sait que c’est très difficile pour vous. L’association n’a pas toujours les moyens de vous faire des dons. Joignez-vous à moi pour les remercier’’

Il était 15h15 quand le clasico tant attendu a débuté sur la chaîne ST Sports Premium. Deux camps se sont rapidement formés dans la salle: les pro-barcelonais et les pro-madrilènes. Les joueurs sur le terrain se sont donnés sans relâche, les supporters quant à eux étaient en extase face au jeu de leurs idoles. On se serait cru au Camp Nou, où se jouait le match. Après 97min de Jeu, le Real Madrid l’a emporté 2 buts à 1 face à FC Barcelone. A noter qu’à la mi-temps, des repas et rafraîchissements ont été partagés à chacun et une série de questions réponses sur LaLiga et StarTimes ont été posées.

Pour clôturer cette journée riche en émotions et divertissements, une photo de famille avec tous les jeunes et l’équipe StarTimes a été prise. Au vu des sourires sur les visages des tout petits, il est clair que la mission du jour a été accomplie.