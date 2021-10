MONDE ENTIER :: Coup de gueule: cette diaspora africaine silencieuse ignorée!!! :: WORLD

Il me vient l'envie de sortir de ce mutisme frisant le consentement.

Je suis consciente qu'il existe une partie malheureusement très visible de l'iceberg diasporique dont les éléments par leur extravagance voilant un certain complexe, entretiennent le mythe de l'occident-eldorado.

Ceux-là veulent vivre au-dessus de leurs moyens sans jamais justifier la source de ces revenus, juste pour impressionner les amis-vautours, les familles, restés au pays, arborant de grandes marques, participant à toutes les soirées festives comme si l'occident ne souffrait d'aucune difficulté.

Oui ceux là sont adulés tant qu'ils allongent des billets mais vilipendés dans les sombres couloirs.

C'est connu, Tout flatteur vit au dépend de sa proie!

Cependant nul ne met en lumière ces "Travailleurs Tranquilles" et effacés parmi lesquels, des travailleurs sociaux, Médecins, Professeurs Chercheurs, cadres d’entreprises, Ingénieurs ...etc qui chaque jour œuvrent efficacement au développement de leurs pays hôtes et de leurs pays d'origine, au regard de nombreux mandats western, Ria... effectués chaque semaine, mois, années.

Oui des vaches à lait souvent Surexploités par leurs familles, amis vautours jusqu’à l’endettement.

Lorsque vous mélangerez donc les chiffons et les torchons, prenez une minute d'introspection pour faire la part des choses avant toute analyse condescendant !

Une chose est sûre si chaque bord entretenait avec l'autre des relations plus fraternelles et basées sur la vérité, la transparence, l’humilité et la franchise, Nous nous porterions mieux.