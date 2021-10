MONDE ENTIER :: Les meilleures affaires recensées sur un seul site :: WORLD

Les meilleures affaires, l’obsession de certains internautes. Il est vrai qu’il est très difficile de savoir les dénicher au fil du temps. Les sites e-commerce se sont considérablement augmentés, et chacun d’eux promet des réductions que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et comme tout ce que vous trouverez sur le web, la plupart de ces sites ne tiennent pas leur promesse. Pire encore, certains n’appliquent aucune réduction sur leurs produits, bien que puissiez avoir une impression différente, surtout lorsque vous voyez le prix barré, qui est juste là pour vous tromper. Ce qu’à compris certains internautes, c'est pourquoi ils prennent beaucoup de temps pour visiter différents sites et comparer les prix. Il y a aussi des sites soi-disant spécialisés dans la comparaison des meilleurs prix. Mais comme vous vous en doutez, meilleur prix ne rime pas toujours avec meilleure qualité. Il y a aussi des clubs privés tel que Clubpascher qui est un recenseur de bonnes affaires. Eux, également, se proclament d’être l’endroit idéal pour quelqu’un à la recherche de meilleures affaires. Nous allons essayer de voir si c’est vraiment le cas.

Au fait, un club privé, c’est quoi

Un club privé est un endroit depuis lequel on a la possibilité d’y acheter des produits en ligne. À la différence des sites plus traditionnels, un club exige un abonnement afin d’y être considéré comme membre. Il ne suffit pas donc de s’inscrire pour pouvoir effectuer des achats dans un club privé. Cet abonnement vous procure pas mal d’avantages. Avec celui-ci, vous bénéficierez de réductions intéressantes sur tous vos achats et pendant toute l’année. Ce n’est donc pas la peine d’attendre une période précise de l’année pour pouvoir commander vos produits préférés à de meilleurs prix. Les articles en question sont choisis et triés afin que vous puissiez vous procurer les dernières tendances. Les clubs sont nombreux sur le web, ce qui signifie qu’on peut en trouver certains qui vendent des produits de tout genre. Il y a aussi d’autres qui font le choix de se spécialiser dans un domaine précis.

Clubpascher, le meilleur ?

Clubpascher.com rassemble tous les détails cités plus haut. Il donne le choix à ses futurs membres le choix entre deux abonnements, mensuel à 29,90€, et trimestriel pour 75€. Chacun des deux leur permettra de bénéficier des livraisons gratuites de leurs futures commandes. Ces derniers pourront commander ce qu’ils veulent (du moment qu’il se trouve dans le catalogue du club) et autant de fois qu’ils le désirent. La livraison reste gratuite. Et en cas d’insatisfaction, de non conformité ou du non-respect des délais de livraison annoncés, le membre pourra toujours demander l’option du Clubpascher remboursement avec le retour de son achat. En plus, une fois inscrit au club, ils auront accès à un espace membre, qui a pour but de les rendre le plus autonome possible. En effet, cet EM possède pas mal de fonctionnalités. Ils pourront par exemple y consulter l’historique de leurs achats, le statut de leurs commandes, entre autres.

Finalement, les clubs privés, de manière générale, apportent un vrai plus dans le marché du commerce en ligne. L’une des différences entre eux et la plupart des autres sites, c’est qu’avec les clubs privés, vous avez la garantie que vous aurez des avantages quoi qu'il arrive. Chez Clubpascher par exemple, avant même d’effectuer une commande, vous savez quelle qu’elle soit, vous ne payerez pas la livraison. Et cette certitude, on ne la trouve pas partout.