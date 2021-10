BELGIQUE :: Buea drama: Public and non violent demonstration on Saturday 23rd October from 2 to 3 PM in Brussels :: BELGIUM

Following the unfortunate and deplorable events that took place last week in Buea, the regional capital of southwest Cameroon, Cameroonian associations, united within the Cameroonian diaspora fighting in the Kingdom of Belgium, bring to the knowledge of Cameroonians and Cameroon's friends that '' a silent and non-violent rally" will be organized in Brussels on Saturday 23 October from 1 p.m. to 3 p.m., in front of the Cameroonian embassy in Brussels

Gathering zone: Place Vanderkindere and drop-off point, Embassy of Cameroon in Brussels (Avenue Brugmann 131, 1190 Brussels).

Dress code: Black

Everyone will have to bring candles and callicots



Not to show your indignation in the face of atrocities in our country is to be an accomplice. Let us stand up to say No to these various failures

Yesterday Ngarbuh, the day before yesterday Kumba, today Buea. It's time to act

For the C.O

The Secretary



Drame de Buéa: Manifestation publique non violente le samedi 23 octobre de 13 à 15h à Bruxelles

Suite aux évènements malheureux et déplorables survenus la semaine dernière à Buea, la capitale régionale du Sud-ouest Cameroun, les associations Camerounaises, réunies au sein de la diaspora Camerounaise combattante du Royaume de Belgique portent à la connaissances des Camerounais et amis et du Cameroun qu'un rassemblement silencieux et non violent sera organisée à Bruxelles le samedi 23 octobre de 14h à 15h, devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles

Lieu de rassemblement Place Vanderkindere et point de chute, Ambassade du Cameroun à Bruxelles ( Avenue Brugmann 131, 1190 Bruxelles).

Dress code: Black

Chacun devra se munir des bougies et callicots



Ne pas manifester son indignation face à des attrocités dans notre pays, c'est être complice. Levons nous pour dire Non à ces manquements divers

Hier Ngarbuh, avant-hier Kumba, aujourd’hui Buea. Il est temps d'agir

Pour le C.O

Le secretariat