BELGIQUE :: Delbe fashion week: la rencontre avec la diaspora camerounaise :: BELGIUM

Une association mise sur pieds en vue de démontrer les prouesses de la jeunesse camerounaise résidant dans les quatre coins du pays. « Delbe » à une forte crédibilité institutionnelle en ce sens où elle est agrée par l'Etat camerounais et belge.

La motivation de sa création révèle plusieurs origines. Ces dernières nous interpellent sur: la promotion de la santé, de l'éducation, du civisme, du patriotisme, de la culture, de la méritocratie d'une part et d'autre part la condamnation du tribalisme, du trafic d'influence, du suivisme et de la médiocrité.

En prélude à la fête de fin d'année et la CAN 2022, une foire exposition dénommée « Fashion week » sera organisée sous le haut patronage de la Fondatrice de l'association « Delbe » du 16 au 23 décembre 2021. Elle doit rassembler plusieurs corps de métier. On aura entre autres :

-les mannequins pour les défilés de mode,

-les commerciaux qui auront chacun un stand défi pour l'exposition, et vente de leurs produits, notamment les réseaux mobiles mtn et Orange. L'UCB...

- les restaurateurs qui nous ferons déguster les mets camerounais et même d'ailleurs, en faisant parler leur expertise culinaire;

- les artisans qui mettront au devant de tous leurs savoir-faire du monde immatériel ;

- la diapora camerounais qui sera construit d'une délégation prévue pour l'événement;

- Les médias qui seront au rendez-vous pour mettre à nu tous les détails des activités qui seront à pieds d’oeuvre.

- les commerciaux expatriés qui, ne seront pas en reste pour leur accompagnement, entrepreneuriat, sponsoring,

En somme c'est un événement dynamique à priori de grande envergure. Les portes sont ainsi ouvert à tous ; notamment tout institution, entreprise, opérateur économique, particulier ayant pour but commun celui de la réussite de l’événement.