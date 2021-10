CAMEROUN :: Transport interurbain: Edmond Pierre Felix ETOUNDI assure la liaison Yaoundé-Douala :: CAMEROON

Il s’agit d’un bus flambant neuf de type VIP Premium dont la compagnie Finexs voyages vient de faire l’acquisition et l’a baptisé du nom de son très illustre promoteur question de lui rendre un hommage vibrant …

Le nom ‘‘Edmond Pierre Felix ETOUNDI’’ fait son entrée dans le lexique très sélectif des illustres personnalités dont les patronymes figurent dans notre patrimoine immatériel comme des emblèmes au regard de l’immensité de leurs œuvres et leurs impacts positifs pour la postérité.

En effet, environ 7 mois après le décès du promoteur de la First National Express of Safety (FINEXS Voyages), son nom vient d’être donné à un bus flambant neuf catégorie VIP premium dont ladite compagnie vient de faire l’acquisition. Le bus baptisé Edmond Pierre Felix ETOUNDI est une pure merveille de l’industrie automobile, un véritable alliage des connaissances des grands constructeurs mondialement reconnus. Il est doté d’un moteur VOLVO reconnu pour sa robustesse tandis que sa luxueuxe carrosserie d’un design futuriste aux finitions parfaites est du brésilien MarcoPolo qui s’est imposé sur ce segment par la solennité de ses modelés. Le concessionnaire au Cameroun qui assure en même temps l’entretien n’est autre que la multinationale SMT.

Le bus Edmond Pierre Felix ETOUNDI qui est de la série Paradisio 1650 est fabriqué uniquement sur commande avec l’envergure d’un bus à étage. Il dispose de 45 places assises pour les passagers et surtout il est équipé de dispositif barrière de lutte contre la covid19 notamment un système d’aération émettant des rayons anti aérosol qui filtrent l’air du milieu ambiant , des cubitainers de gel hydro alcoolique pour la désinfection des mains en plus des sièges spacieux pour maintenir la distanciation sociale . Ainsi qu’il aimait allier la sécurité et le confort, le bus qui porte son nom , Edmond Pierre Felix ETOUNDI , est ce qui se fait de mieux en la matière de nos jours dans cette gamme de véhicule de luxe de transport interurbain. « Avec ses sièges en cuirs et rembourrés il offre le confort d’un Boing 747 » fait observer judicieusement Manfred Martial Missimikim le Secrétaire Exécutif de l’ONG International SECUROUTE présent lors de la réception du mastodonte à l’agence Finexs voyages de Douala. De fait, sécurité au voyages et sécurité sanitaire ainsi que le confort sont garantis avec Edmond Pierre Felix ETOUNDI.

La politique des bus luxueux acquis à l’état neuf se perpétue à Finexs Voyages

Il en est de même pour les autres véhicules dont Finexs Voyages vient de faire l’acquisition en même temps que celui baptisé du nom de son illustre promoteur. En effet, Finexs Voyages vient d’enrichir en quantité et en qualité son parc automobile de nouveaux matériels roulant tous flambant neuf. Ce sont ainsi pas moins de 6 nouveaux imposant grands bus VIP qui ont intégré sa flotte dont deux avec pour carrossier Irizar dont le directeur pour l’Afrique Manuel NEVEZ a tenue lui-même à effectuer le déplacement de l’Afrique du sud jusqu’à l’agence Finexs Douala. Des bus équipés de dispositifs barrière contre la covid19 et dont la sécurité autant que le confort n’ont pas d’égale.

Désormais il est possible de voyager à bord des bus anticovid-19 aux temps fort de la journée : le matin entre 5h et 8H, dans la mi-journée entre 11H et 13h et le soir entre 16h et 18h. A Cette classe des VIP premium qui s’ajoute le VIP standard et le voyages en classique qui a fait la réputation de FINEXS Voyages. . Quel que soit le type de voyage , Finexs voyages garde son let’ motif « Safety first ».