CAMEROUN :: L’IFTIC-SUP lance sa rentrée académique 2021-2022 :: CAMEROON

La rentrée académique de L’IFTIC-SUP a été lancée ce mercredi 13 octobre 2021 en présence de plusieurs hautes personnalités dont le Représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur, le Directeur de l’ESSEC de Douala, l'ancien ministre des finances du Gabon et ancien PCA de l'IAI Gabon ; le PCA de L’IFTIC-SUP et plusieurs chefs de département.

Le maître de la cérémonie le Pr. TAMOKWE PIAPTIE Georges Bertrand, Directeur de l'ESSEC, a entretenu les invités au rang desquels les parents des étudiants et les étudiants sur la concordance de l’ESSEC de Douala et L’IFTIC-SUP qui marchent main dans la main depuis la signature de la coopération entre ces deux établissements de l'enseignement supérieur. Le volet conseil sur la vie pratique, les secrets de la réussite académique qui reposent sur le travail et rien que le travail pour un parcours sans faute. Il n’y a aucune différence, aucun ombre de variation entre un étudiant de l’ESSEC et L’IFTIC-SUP de Yaoundé ; depuis que la coopération a été signée, ce sont les mêmes enseignements qui dispensent les cours, ce sont les mêmes épreuves qui viennent aux examens a-t-il rassuré. L’ESSEC est une école supérieure de l’Université de Douala.

Le mot de bienvenue de monsieur Armand Claude Abanda, PCA de L’IFTIC-SUP se dit heureux d’accueillir ce parterre de personnalité. « Ce projet est rendu public il y'a deux ans, l’État encourage le public et le privé à être ensemble, l'ESSEC vient ici former nos étudiants au campus de Yaoundé. Nos étudiants bénéficient des mêmes enseignements, nos remerciements au ministre de l'enseignement supérieur Cameroun ».

Le ministre des finances du Gabon, ancien sénateur, monsieur Charles MBA riche expérience dans l'entrepreneuriat, est allé dans le même sens en conseillant ces étudiants à devenir des apporteurs de solutions car ils ont la chance d’être dans un lieu de transmission du savoir, un lieu de recherche. Il a ensuite loué les efforts et l’ingéniosité du Directeur de l'IAI Cameroun Armand Claude Abanda. Pour lui, le Cameroun est béni d’avoir un tel homme, le Cameroun est placé parmi les pays africains les plus informatisés.

L’IFTIC-Sup est un Institut Privé d'Enseignement Supérieur à Yaoundé dont le concours est lancé chaque année. Il forme dans les filières telles que : Études Supérieures de Commerce, Gestion Financière et Comptabilité, Gestion Marketing, Gestion des Ressources Humaine, Gestion Internationale et Commerce Extérieur, Audit et Contrôle de Gestion, Gestion des systèmes d'Information et d'Aide à la Décision, Ingénierie Économique et Financière, Gestion de la Politique Sociale de l'Entreprise, Gestion de la Vente et de la Négociation Commerciale, Gestion de la Communication, Analyse et Évaluation des Projets , Hygiène-Qualité-Sécurité-Environnement, Gestion de l'entreprenariat, Gestion Financière et Comptabilité.