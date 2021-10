FRANCE :: Bon à savoir: Les précisions du réseau Respondere Advocatus

Le RESEAU RESPONDERE ADVOCATUS est une organisation de professionnels et militants des droits civiques, dont l’ambition est de participer à la lutte pour la dignité humaine, la défense des droits de l’homme et la vitalité de la démocratie notamment en Afrique.

Ses membres sont ainsi investis au renforcement de la résistance à l'oppression en Afrique. À ce titre, il apporte son assistance juridique et judiciaire aux citoyens œuvrant pour la démocratie et la défense des droits de l'homme, entre autres actions.

Dans cette perspective, de nombreuses actions judiciaires ont été engagées et suivent leurs cours contre des auteurs d'actes de tortures et de barbarie au Cameroun, ainsi que dans d’autres pays africains. Des actions encore plus ciblées sont en cours de préparation.

S'agissant de nos missions d'assistance et de défense, nous rappelons que dans le cadre de la défense des intérêts des combattants de la diaspora, de nombreuses actions judiciaires ont été engagées (plaintes diverses et assistance de personnes poursuivies) et sont conduites par le RESEAU RESPONDERE ADVOCATUS.

La plus récente d'entre ces actions est celle menée en Suisse, dans le cadre des poursuites et condamnations dont certains activistes ont fait l'objet à l'occasion des manifestations pacifiques de juillet 2021 à Genève.

À l'exception d’un seul, tous les activistes ont sollicité et bénéficié du concours du RESEAU RESPONDERE ADVOCATUS dans le cadre de leurs recours, lesquels ont offert à ces citoyens engagés l'opportunité d'une procédure contradictoire.

Nous rappelons que les actions en justice, dans les Démocraties, au même titre que actions militantes ou d'activistes, participent de l'avancée de la démocratie et des droits de l'homme ainsi qu’à la libération des peuples.

Nous encourageons les militants et activistes dont les droits seraient en péril en raison de leur engagement, à faire recours à la justice.

Nous réaffirmons le caractère essentiellement bénévole et gratuit du concours apporté par le RESEAU RESPONDERE ADVOCATUS aux citoyens faisant l’objet d’une action judiciaire.

Aussi, le RESEAU RESPONDERE ADVOCATUS s’insurge contre l'exploitation et la manipulation à des fins inavouées de cet instrument, dans des circonstances de nature à jeter sur elle ou sur ses membres un discrédit. Notre organisation n’aura pas d’autre choix que tirer de telles tribulations, toutes les conséquences qui s'imposent y compris en engageant toute action judiciaire.

Nous réaffirmons notre totale indépendance à l'égard de toute entité politique, militante ou groupe d'activistes.

Fait à PARIS le 14 octobre 2021

Pour RESEAU RESPONDERE ADVOCATUS,

le Bureau Exécutif