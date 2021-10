CAMEROUN :: Félicitations de la COMICODI à Mme TEUFACK,Coordonnatrice et Médiatrice principale, Région du Centre :: CAMEROON

Félicitations, remerciements et reconnaissance,

Madame la Coordonnatrice,

Chère Médiatrice,

Chère compatriote et très chère sœur,

Vous m’avez fait l’honneur exceptionnel, d’assister à la cérémonie solennelle d’installation du Bureau de la coordination de notre parti, le MPDR, pour l’Arrondissement de Yaoundé IV, le 13 Octobre 2021.

Je voudrais d’abord vous remercier très sincèrement, pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé, et ensuite vous témoigner ma reconnaissance en plus de mes félicitations qui vont de soi.

Je vous prie enfin, de transmettre au nouveau bureau installé, mes encouragements. Je souligne pour le confort moral de ces braves militants et faiseurs de paix, la symbolique exemplaire qu’ils incarnent dans notre processus d’implantation, d’expansion et de maturation.

Unis, résolus, fidèles à notre profession de foi et loyaux envers notre pays, nous avançons et avancerons ensemble, avec un seul objectif, le dialogue et la réconciliation.

C’est le Cameroun qui compte, et rien d’autre.

Patriotiquement./.

J.C. SHANDA TONME