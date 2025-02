CAMEROUN :: Jacques Bimai est-il recherché par le Tribunal Criminel Spécial ? :: CAMEROON

Dans une Mise au point reçue à notre rédaction, Simon Claude Peme donne des éclaircissements.

L’Administrateur directeur général de Sitrafer porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale que, contrairement aux allégations d’une certaine presse, il n’est ni convoqué, ni recherché par le Tribunal criminel spécial (Tcs). Ce dernier ne saurait donc être à ses trousses. Aussi tient-il à souligner que l’argent de l’Etat n’a jamais été distrait par sa personne.

De même concernant les autres allégations infondées et mensongères de cet organe de presse, à ce jour, Jacques Bimai n’a aucun contentieux avec la société de recouvrement des créances du Cameroun (Src), le dossier Sitrafer dans les livres de cette institution étant géré à l’amiable, jusqu’à l’issue du différend opposant Sitrafer et Jacques Bimai à Camrail du groupe Bolloré et autres.

Par conséquent, aucun de « ses biens ou marmites » ne vient d’être saisi par cette structure comme l’affirme l’organe de presse. Toutefois, l’Administrateur directeur général qui exige dudit organe de presse un droit de réponse se réserve le droit de saisir le Conseil national de la communication, Cnc, et la justice à travers une citation directe. Lui qui compte sur la bonne compréhension du Directeur de publication dudit organe pour éviter toutes démarches fâcheuses.