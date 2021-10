CAMEROUN :: Gouvernance : La BAD menace d’annuler un financement de 188 milliards :: CAMEROON

Le climat est tendu entre le Cameroun et la Banque africaine de développement (BAD) à cause des lenteurs de la partie camerounaise dans la conduite de certains projets financés par la banque continentale.

Le Cameroun pourrait perdre les financements de la Banque africaine de développement (BAD) destinés aux projets routiers Ring Road (tronçon Kumbo-Nkambe-Misaje -365 km), Ntui-Mankim (96,7 km) et Bogo-Pouss (63,17 km) dont les procédures d’attributions sont interminables depuis plus d’un an. Serge N’Guessan, le directeur général (DG) du Centre, bureau pays du Cameroun de la BAD, a saisi, le 24 septembre 2021, le ministre des Travaux publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi, pour lui faire part de ses craintes au sujet des projets susmentionnés.

« Cette situation difficilement compréhensible altère la performance de notre portefeuille et le statut de ces deux opérations [Ntui-Mankim et Bogo-Pouss] déjà dans la catégorie de projets à risque. Notre préoccupation est d’autant plus grande que les reliquats de financements relatifs aux Programmes d’appui au secteur routier (PAST) 1 et 2 courent le risque d’une annulation si rien n’est fait pour sortir ces deux projets de leur statut actuel d’ici au 15 novembre 2021 ».

La BAD exprime ses craintes précisant que moins de 16 mois avant la date limite du dernier décaissement pour les deux premiers projets et après des prorogations qu’elle a accordées, les travaux de construction des routes Ntui-Mankim-Yoko et Bogo-Pouss sont encore en attente de démarrage. Pour ce qui est de la route Kumbo-Nkambe-Misaje qui constitue un tronçon de la Ring Road qui débouche au Nigeria, rien n’indique que la date impartie avant la fin de l’année pour le démarrage des travaux sera respectée d’autant que l’on n’a pas encore bouclé avec les appels d’offres.

« Au regard de l’évolution des dossiers d’acquisition, nous voudrions exprimer nos inquiétudes quant à la matérialisation de ces engagements. Eu égard à ce qui précède, nous vous saurions gré de bien vouloir prendre des dispositions urgentes afin d’éviter l’annulation de ces financements », insiste la BAD dans son courrier.

Propositions

Pour ce qui concerne le projet Ring Road, le DG du Centre de la BAD affirme que des engagements ont été pris au moment de la signature de l’accord de prêt BAD, pour un démarrage des travaux sur le terrain avant la fin de l’année 2021. Il s’agit notamment des dispositions spécifiques à prendre afin d’accélérer la reprise de l’appel d’offres pour les travaux d’aménagement du tronçon routier Kumbo-Nkambe-Misaje.

« La proposition faite par nos équipes dans ce sens n’a pas toujours connu une suite. Au regard de l’évolution des dossiers d’acquisition, nous voudrions exprimer nos inquiétudes quant à la matérialisation de ces engagements », écrit le DG. Et de conclure : « Eu égard à ce qui précède, nous vous saurions gré de bien vouloir prendre des dispositions urgentes afin d’éviter l’annulation de ces financements ».

Les financements de la BAD pour ces chantiers routiers en ballotage défavorable sont évalués à 188 milliards de FCFA. 106 milliards de FCFA pour la Ring Road qui forme la boucle Bamenda-Bambui-Ndop-Babessi-Kumbo-Nkambe-Misaje-Nyos-Wum-Bafut-Bamenda. Elle comprend plusieurs raccordements à la frontière nigériane, notamment à partir de Misaje. Pour Ntui-Mankim, le financement est de 50 milliards de FCFA. Quant à Bogo-Pouss, le financement est d’environ 32 milliards de FCFA.