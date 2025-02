Les Faux Opposants : Une Menace pour l'Opposition au Cameroun selon Rodrigue Tongué Ndeutch :: CAMEROON

D'après Rodrigue Tongué Ndeutch, journaliste à Canal2 International, les faux opposants représentent une menace plus grande pour l'opposition camerounaise que le régime en place lui-même. Dans une analyse percutante, il compare ces acteurs à des "faux frères" qui sapent les efforts des véritables défenseurs du changement.

Qui sont les faux opposants ?

Les faux opposants sont des individus ou groupes qui, sous couvert de défendre les intérêts du peuple, agissent en réalité pour affaiblir les forces politiques légitimes. Selon Ndeutch, ces acteurs "savonnent la planche" aux leaders crédibles, comme ceux du PCRN (Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale), en semant la division et en discréditant leurs actions.

Le MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) n'est pas épargné. Ndeutch souligne que ces faux opposants cherchent à enfermer le parti dans une dimension ethnique, réduisant ainsi son attractivité et son impact national. De même, l'UPC (Union des Populations du Cameroun) est décrite comme étant "vendue au plus offrant", tandis que le SDF (Social Democratic Front) est pris en otage par des pratiques censitaires qui limitent son influence.

Pourquoi sont-ils plus dangereux que le régime ?

Contrairement au pouvoir en place, qui agit ouvertement, les faux opposants opèrent dans l'ombre. Leur objectif n'est pas de servir le peuple, mais de maintenir un statu quo qui leur profite. En divisant l'opposition, ils empêchent l'émergence d'une alternative crédible au régime actuel. Ndeutch affirme que ces acteurs "font plus de mal à l'opposition que le pouvoir lui-même".

Comment lutter contre ce phénomène ?

Pour contrer cette menace, il est essentiel de renforcer la transparence et la démocratie interne au sein des partis politiques. Les militants et sympathisants doivent rester vigilants et dénoncer les pratiques douteuses. En soutenant les leaders légitimes et en refusant de se laisser diviser, l'opposition peut retrouver sa cohésion et son efficacité.

Les faux opposants représentent un défi majeur pour l'avenir politique du Cameroun. Leur influence néfaste doit être combattue avec détermination pour permettre à l'opposition de jouer pleinement son rôle dans la construction d'une démocratie solide et inclusive.