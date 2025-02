CAMEROUN :: Avant son admission à l’Ascad, le Pr Joly Assako était déjà membre du conseil scientifique de l'Auf :: CAMEROON

Après son admission au sein de l'Académie des Sciences , des Arts , des Cultures et des Diasporas Africaines ( ASCAD ), dont le siège se trouve à Abidjan ( Côte d'Ivoire), nous avons traqué la silhouette du Professeur René Joly Joly ASSAKO ASSAKO, pour voir si son entrée au sein de cette Société savante, était un pur hasard.

De nos recherches, nous découvrons que le Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO, et non moins 1er vice-recteur de l'Université d'État de Douala, fondateur - président de la Société Camerounaise de Géographie, est :

-membre titulaire de l’Académie des Sciences du Cameroun depuis 2011 ;

-président de la Commission Régionale d’Experts du Bureau Afrique Centrale et des Grands Lacs de l’Agence Universitaire de la Francophonie (BACGL/AUF) de 2013 à 2018 ;

-membre du Conseil Scientifique de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), de 2012 à 2018.

-Prix d’Excellence de la Francophonie en 2007.

De nos recherches, et à la demande des milliers de visiteurs quotidiens de Camer.be, il ressort que le Pr René Joly ASSAKO ASSAKO a de lointaines et soldes fréquentations au sein des Sociétés savantes et plusieurs organisations internationales à vocation scientifique et intellectuelle.

Son admission au sein de la prestigieuse Académie des Sciences, des Arts, des Cultures et des Diasporas Africaines (ASCAD), trouve donc toute sa logique dans l'impeccable traçabilité de cet universitaire camerounais de grand calibre mais au triomphe modeste qu'est le Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO.