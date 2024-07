CAMEROUN :: Exposition temporaire : l'aire culturelle soudano-sahelienne en vitrine au musée national. :: CAMEROON

Il s'agit du projet artistique dénommé le "Septentrion dynamiques entre passé et présent". En partenariat avec le Musée d'Angoulême , avec le soutien de l'Institut Français du Cameroun, le Musée National du Cameroun organise cet exposition temporaire qui valorise l'aire culturelle soudano-sahélienne, du 12 juillet au 15 décembre 2024.

S'inscrivant dans la coopération internationale, l'exposition en question porte sur les enjeux de la valorisation des universaux culturels provenant des trois régions du septentrion camerounais à savoir l'Adamaoua, l'Extrême-Nord et le Nord.

Signalons tout simplement en parallèle à cette exposition temporaire, le Musée National du Cameroun réaménage une de ses salles d'exposition permanente à partir des pièces archéologiques ayant traits aux cultures Sao et Fali mais aussi des autres communautés du Cameroun.

L' EXPOSITION SE DÉCLINERA EN PLUSIEURS SECTIONS.

Pour celle des peuplements, il s'agit d'exposer les mouvements humains ayant marqué l'aire culturelle soudano-sahélienne, leurs liens avec l'environnement et leurs conséquences, les modes et styles de vie (en filigrane);

Celle de la création, par la mise en valeur d'implantations culturelles fortes telles que l'architecture et la production textile dont les formes, savoir-faire et motifs ont beaucoup circulé ;

Celle des cultures anciennes et contemporaines dont le patrimoine immatériel, est constitué de danses, festivals, rites, contes, chants et fêtes font la richesse inépuisable de ces territoires ;

Celle de la tradition en sommes, il est question d'aborder les cultures variées et de revivre, partager ou connaître l'histoire du territoire.

L'exposition "Septentrion dynamiques entre passé et présent" est centré sur la vie des populations locales et son expression artistique, permettra ainsi d'interroger la place de l'environnement, de la femme, de la pérennisation et de la transmission des traditions de ces régions dans un monde de plus en plus mondialisé. Ces questions seront examinées dans une perspective historique, ethnographique et culturelle, entre passé et présent.

Il faut le préciser, l'objectif de cette exposition temporaire est la mise en lumière de l'évolution artistique et culturelle des trois régions du Septentrion, afin de consolider davantage notre vivre ensemble , tout en suscitant l'adhésion des collectivités territoriales et décentralisées et des élites dans le développement des projets muséographiques dans leurs communautés.

Afin d'intéresser et de porter le message au sein des parties prenantes constituées des communautés du Grand Nord, la communauté Scientifique, International, une série d'activités sera organisée au cours de la tenue de cette exposition qui a pour commissaire d'exposition Emilie Salaberry-Duhoux et Hugues Heumen Tchana, les conférences débats, performances artistiques, dédicaces, catalogue etc.

Rappelons que l'exposition court du 12 juillet au 15 décembre 2024, le vernissage exposition en elle même aura lieu le 12 juillet prochain dès 16h au musée national du Cameroun