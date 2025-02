CAMEROUN :: Jean Calvin Aba’a Oyono dénonce des manœuvres politiques et réclame 40 millions FCFA à l’État :: CAMEROON

Jean Calvin Aba’a Oyono, enseignant et figure intellectuelle camerounaise, a pris la parole dans l’émission "La Vérité en Face" sur Équinoxe TV pour dénoncer des manœuvres politiques et réclamer ce qui lui est dû par l’État. Ses déclarations ont mis en lumière des tensions au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et des préoccupations concernant le rôle des chefs traditionnels dans la politique.

Aba’a Oyono a affirmé que des manœuvres souterraines visent à le présenter comme une personne qui dérange le régime. Il a dénoncé l’instrumentalisation d’un journaliste pour salir son image, tout en se félicitant d’avoir su riposter efficacement. Selon lui, ces actions s’inscrivent dans un contexte où les enseignants se plaignent de leurs conditions, mais où leurs revendications sont ignorées.

Par ailleurs, Jean Calvin Aba’a Oyono a révélé que l’État lui doit près de 40 millions de FCFA. Cette somme correspond aux heures complémentaires, aux directions de mémoires de master et aux thèses qu’il a dirigées entre 2000 et 2020. Malgré ses nombreuses contributions académiques, cet argent n’a jamais été payé, une situation qu’il juge inacceptable.

Sur un autre plan, Aba’a Oyono a critiqué l’attitude des chefs traditionnels, qu’il estime anti-constitutionnelle. Il a rappelé que, selon l’article 1er, alinéa 2, paragraphe 3 de la Constitution, la République du Cameroun protège les valeurs traditionnelles conformément aux droits de l’homme, aux valeurs démocratiques et à la loi. Il a souligné que lorsque les chefs traditionnels s’expriment en tant que tels, ils doivent rester neutres politiquement. Leur glissement vers le politique, selon lui, est dangereux et contraire aux principes constitutionnels.

Jean Calvin Aba’a Oyono a insisté sur la nécessité de respecter les institutions et les valeurs qui fondent la nation camerounaise. Ses propos ont suscité des réactions variées, certains saluant son courage, tandis que d’autres remettent en question ses motivations.

Cette intervention met en lumière des enjeux cruciaux pour le Cameroun : la transparence dans la gestion des finances publiques, le respect des droits des enseignants et la neutralité des chefs traditionnels. Elle rappelle également l’importance de défendre les valeurs démocratiques et constitutionnelles dans un contexte politique parfois tumultueux.