FRANCE :: LE MRC ET KAMTO : LE CAMEROUN FACE AU DANGER SILENCIEUX D’UN PYROMANE POLITIQUE

En tant qu’intellectuels, il est de notre devoir moral et citoyen d’alerter l’opinion publique – mais aussi les institutions républicaines – sur les dérives préoccupantes d’un homme qui, sous couvert de démocratie, sème les ferments de division : Maurice Kamto. Il ne faut pas se méprendre sur la portée de ses récentes apparitions en Occident.

Il ne s’agit pas d’un exil politique, ni une simple quête de reconnaissance. C’est une stratégie. Une mise en scène bien rodée, qui ne peut tromper que les naïfs. En choisissant de tenir ses meetings hors du sol national, au cœur même des bastions de la BAS, dont les méthodes brutales sont connues de tous, Kamto ne fait pas que contourner les règles du jeu politique : il ravive discrètement les braises d’un conflit qu’il avait déjà contribué à enflammer il y a sept ans, au lendemain des résultats présidentiels. Cette campagne n’est pas anodine. C’est le langage des généraux qui rassemblent leurs troupes avant l’assaut.

Le discours n’est pas pacifique, il est martial. Et derrière les mots polis de l’ancien professeur de droit constitutionnel, se dessine un appel voilé à la confrontation. Comment un homme censé connaître les arcanes du droit peut-il autant se contredire dans ses actes ? Cette contradiction flagrante entre la théorie qu’il enseignait et la pratique qu’il affiche aujourd’hui est non seulement déroutante, mais dangereuse. Car l’homme politique n’est pas jugé à la clarté de ses syllogismes, mais à la cohérence de ses engagements, et Kamto échoue sur ce point.

Pendant ce temps, le Cameroun se porte mieux qu’on ne le dit. Ce pays, forgé dans la douleur et le sang, tient encore debout. Et ce ne sera pas Maurice Kamto qui le fera vaciller. Il ne suffit pas de critiquer les institutions pour apparaître comme un réformateur. Encore faut-il proposer une alternative crédible, inclusive, enracinée dans les réalités du peuple. Comparons objectivement. Samuel Eto’o, lui, sans mandat politique, a investi dans la santé, l’éducation, l’entrepreneuriat. Il a changé des vies.

Qu’a fait Kamto, sinon délégitimer nos institutions et affaiblir l’unité nationale ? L’histoire retiendra ceux qui ont bâti, pas ceux qui ont crié. L’État du Cameroun serait sage de ne pas sous-estimer cette montée en tension. Le MRC, sous sa forme actuelle, glisse lentement mais sûrement vers l’isolement politique et l’impasse que connaissent souvent les partis revêches. S’il continue ainsi, il connaîtra peut-être le sort de l’UPC en 1955 : une dissolution brutale, perçue non comme une injustice, mais comme une nécessité pour préserver la paix.

Le Cameroun a ses défauts, certes. Mais ce pays n’a pas besoin d’un pyromane politique en quête de légitimité. Il faut désormais dire clairement : plus jamais un parti aux tendances violentes ne doit avoir libre cours dans notre espace républicain. Et pour finir, nous disons que l’art exigeant de la politique, la grandeur ne réside pas seulement dans la réaction aux crises, mais dans la capacité à les devancer. Gouverner, c’est pressentir les remous avant qu’ils ne deviennent tempêtes, c’est lire les signes silencieux du malaise avant qu’ils ne crient leur colère. Surtout lorsqu’il s’agit de préserver la paix – ce bien si fragile, patiemment tissé par les générations -, l’anticipation n’est pas un luxe, mais une obligation morale. Car une paix durable ne se défend pas dans l’urgence, elle se construit dans la lucidité.