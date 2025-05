Hamadou Babba Abdouraman Exige une Alternance Souveraine au Cameroun pour 2025 :: CAMEROON

Hamadou Babba Abdouraman, figure politique et ancien cadre de la Fecafoot, a lancé un appel historique pour une alternance souveraine au Cameroun. Invité de l’émission Sacré Matin sur Balafon Radio ce 30 mai 2025, il a exigé que le prochain président soit choisi par un consensus camerounais, sans ingérence étrangère.

« Il faut que le prochain président du Cameroun soit choisi par les Camerounais. Qu’il soit issu d’un consensus Camerouno-camerounais », a-t-il déclaré. Abdouraman dénonce une légitimité présidentielle captée par des influences externes et des processus biaisés, soulignant que l’avenir du pays repose sur une transition démocratique authentique.

Dans une critique sans précédent, il affirme : « Le Cameroun ne nous appartient plus. Tout est mis au service des étrangers… Ce n’est pas grâce aux Camerounais que le président Biya est au pouvoir. » Ces propos percutants soulignent une souveraineté nationale à reconquérir, où les citoyens doivent reprendre le contrôle de leur destin politique.

Abdouraman lie explicitement bonne gouvernance et alternance démocratique. Selon lui, l’élection présidentielle d’octobre 2025 représente un tournant décisif pour restaurer le pouvoir décisionnel du peuple. Cette vision s’inscrit dans un contexte régional marqué par des transitions contestées, faisant écho aux demandes de transparence électorale en Afrique francophone.

L’ancien dirigeant sportif plaide pour un modèle inclusif où la légitimité émane des urnes, et non de calculs géopolitiques. Son discours résonne auprès d’une jeunesse camerounaise exigeant davantage d’équité et de participation citoyenne. Alors que le pays prépare un scrutin crucial, son intervention relance le débat sur l’indépendance des institutions et la nécessité d’une refonte démocratique.