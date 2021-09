CAMEROUN :: Infrastructures : Les populations en colère bloquent la route entre Ebolowa – Akom2 :: CAMEROON

Les populations exaspérées par le mauvais état de la route ont manifesté leur ras-le-bol en barricadent l’axe Ebolowa – Akom 2 au lieu-dit pont de la Mvila, à une dizaine de kilomètres d’Ebolowa.

Depuis hier matin, il n’y a pas de circulation entre Akom2 et Ebolowa. Des arbres ont été abattus sur le long de la route ; le pont a été envahi par toutes les couches de la population. Criant leur colère, elles repoussaient tout véhicule qui arrivait. Les populations réclament la route goudronnée, l’énergie électrique.

Elles se plaignent également des coûts élevés du transport dus au mauvais état de la route, la multitude de contrôle routier et des tracasseries policières et de gendarmerie sur la route. Le sous-préfet d’Ebolowa 1er et les services du gouverneur du Sud sont arrivés sur les lieux, mais n’ont pas pu amorcer l’intensité de la colère.

Avec les pluies de ce mois de Septembre, c’est pratiquement le calvaire. Plusieurs enseignants n’ont jusque-là pas rejoint leur poste de service du fait de l’état de cette route. Des informations officielles indiquent que les travaux de bitumage de cet axe routier ont déjà attribués à une entreprise italienne. L’identification des biens mis en cause aurait même déjà commencé. Mais les populations souffrantes restent sceptiques.