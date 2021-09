La candidature de Samuel Eto’o à la FECAFOOT soutenue par l'Association des Ballam Selam du Cameroun :: CAMEROON

Déclaration de Mme Marie Mbala Biloa, Présidente de l'Association des Ballam Selam du Cameroun.



« Nous sommes apolitiques mais nous soutenons ceux qui travaillent bien pour changer les choses, le Cameroun a besoin de changer le système de pensée. Eto’o est notre fils, nous portons son image dans notre pagne depuis 13 ans. Ce n'est donc pas un hasard ou une coïncidence de soutenir sa candidature aujourd’hui. La maman d'Eto'o était Ballam Selam comme nous.

Samuel Eto'o est un citoyen d’une haute moralité, d’une grande impartialité et d’une parfaite intégrité. En dehors de ses qualités reconnues sur le terrain, Eto'o Fils remplit les conditions requises pour occuper les plus hautes fonctions comme Président de la FECAFOOT. En choisissant cette icône du football, le Cameroun va connaître une ascension fulgurante et certaine dans les prochaines années.

Avant sa candidature, Samuel Eto'o est très bien introduit dans les affaires du foot dans le monde entier. Il a une expérience approfondie des mécanismes du développement du football y compris dans l’exercice, le management, les lobbies et les influenceurs qui peuvent aider non seulement le Cameroun mais l'Afrique toute entière. Il est à noter que Eto'o a pratiqué comme footballeur dans les meilleurs clubs du monde et il a aussi l’expérience des méthodes de management à travers plusieurs formations.

Monsieur le Président de la République Paul Biya, notre Congélateur National, s'il vous plaît donnez-nous comme Président de la Fédération Camerounaise de Football Eto'o Fils».

Cela fait déjà 13 ans jour pour jour que l'Association des Ballam Selam du Cameroun avait choisi l'international footballeur Samuel Eto'o Fils comme leur mascotte. L'ASBY est reconnue d’Utilité Publique par Décret Présidentiel No 2016/478 du 22/11/2016, Membre du Comité Consultatif de la Société Civile auprès d’ONU FEMMES, Membre du Comité National Femmes et Normalisation de l’Agence des Normes et de la Qualité, Membre de l’Afrique Centrale du Comité Exécutif de Suivi AFAWA-GGS BAD, Protégée à l'OAPI n°51 971 du 31 Juillet 2006. L'ASBY compte plus de 3 millions de membres à travers le monde.

L'ASBY avait choisi dans toute l'Afrique deux génies du football, l'actuel Président du Libéria Georges Weah et le Goaliador Samuel Eto'o qui sont les figures des personnalités imprimées sur le tissu que les membres de L'ASBY arborent.