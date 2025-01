Françoise Foning Tsobgny : Hommage à une icône politique camerounaise, 10 ans après :: CAMEROON

Dix ans après son décès, le Cameroun rend hommage à Françoise Foning Tsobgny, figure emblématique de la scène politique nationale. Le 23 janvier 2015, cette femme exceptionnelle disparaissait, laissant derrière elle un héritage politique indélébile.

Née vers 1948 à Bafou, Françoise a fait de Douala sa terre d'adoption. Son parcours illustre la résilience et l'engagement politique au féminin. Arrivée en 1967 dans la cité économique, elle a rapidement été un pilier du Rassemblement du Peuple Camerounais (RPC).

Les témoignages convergent : Françoise était une "véritable bête politique". Son engagement aux côtés du Président Paul Biya était total et inconditionnel. Plus qu'une militante, elle était une stratège de la mobilisation, capable de rassembler et d'inspirer.

Sa maîtrise parfaite de la langue et de la culture locale lui a permis de tisser des liens uniques, notamment avec la chefferie Deido. Aucune action politique n'était entreprise sans la bénédiction des chefs traditionnels, illustrant son approche respectueuse et pragmatique.

Le Cameroun célèbre aujourd'hui une femme qui a transcendé les frontières traditionnelles de l'engagement politique. Son héritage dépasse largement les clivages partisans, incarnant une vision du service public empreinte de passion et de détermination.

Une série d'événements commémoratifs se dérouleront du 23 janvier au 24 mars à Douala et Dschang, villes qui ont forgé sa personnalité politique. Un culte œcuménique à Bepanda marquera ce moment de commemoration nationale.

Les jeunes générations voient en elle un modèle d'engagement. "Elle a quitté la scène politique au moment où le parti en avait le plus besoin", témoignent ses anciens collaborateurs, soulignant son importance stratégique.

Autodidacte accomplie, Françoise Foning Tsobgny représente l'archétype de la femme politique camerounaise : polyvalente, engagée, proche des réalités du terrain. Son parcours rappelle que la politique n'est pas qu'une affaire d'hommes, mais un espace de transformation sociale.