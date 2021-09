CAMEROUN :: RENTRÉE SCOLAIRE 2021 - 2022: Allez, c'est parti au Collège Polyvalent Bilingue le Québécois :: CAMEROON

Comme dans tous les établissements scolaires du Cameroun, le collège Bilingue Polyvalent Bilingue le Québécois a reçu ses premiers élèves le lundi, 06 septembre 2021 qui a marqué comme annoncé, le lancement effectif des cours dans ce nouvel espace d'éducation

Du rêve à la réalité, le Collège Polyvalent Bilingue le Québécois n’a pas raté le train de la rentrée scolaire 2021.

Dès les premières heures de la matinée du lundi 06 septembre, les habitants du quartier Mbanga Bakoko ont aperçu les élèves du tout nouveau collège Polyvalent Bilingue le Québécois dans leurs jolis uniformes se dirigeant vers les bâtiments flambants neufs de ce collège.

Comme promis il y’a quelques mois par le top management, le Collège Polyvalent Bilingue le Québécois a réussi le pari du démarrage effectif pour cette rentrée scolaire.

Même si certains parents retardataires continuent d’essayer de faire enrôler leurs enfants , les plus ponctuels ont déjà fait connaissance avec leurs enseignants.

Il faut noter que le gros des effectifs des classes de 6è et Form 1 est constitué des anciens élèves du Groupe Scolaire le Québécois dont les parents avaient eux aussi fait la promesse de fidélité du fait de la qualité des enseignements et de l’encadrement offerts dans le primaire.

Alors, chers parents d’élèves de Mbanga Bakoko et ses environs, le Collège Polyvalent Bilingue le Québécois se positionne désormais comme un établissement de référence en terme d'infrastructures, d’éducation et de formation, de sécurité pour vos enfants. Alors si vous étiez douteux du démarrage effectif des cours dans ce nouveau bijou architectural dédié à l'éducation et à la formation, soyez rassurés et venez rapidement profiter de notre savoir-faire.

Nous rappelons que pour cette année scolaire, seules les classes de 6è, 5è , Form 1 et Form 2 sont ouvertes

Contact :

BP : 17214 Douala

Notre site web : www.gsblequebecois.org

Email : contact@gsblequebecois.org

Facebook : GSB LE Quebécois

Téléphone : +237 651 74 20 95

Lire aussi: QUEBECOIS COMPREHENSIVE BILINGUAL COLLEGE: BACK TO SCHOOL ! BACK TO SCHOOL!!