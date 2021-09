CAMEROUN :: Bangoua : une salle d'informatique en cours de construction :: CAMEROON

Ce 14 septembre, l'élite du Ndé, Félix Njandja, a lancé les travaux de construction d'une salle d'informatique dans le campus du CES.

" Il est de notre devoir de permettre à nos enfants de se former dans de meilleures conditions", a déclaré le donateur. Avant de continuer " j'ai bon espoir que cette salle que nous équiperons davantage, sera une référence dans le département du Ndé".

La cheffe d'établissement, Bernadette Mafoche, epse Kouonga, le personnel enseignant et administratif, les élèves, les notables et habitants du quartier, ont assisté au premier coup de pioche. Selon le maître d'oeuvre, les travaux mettront moins de deux mois. C'est une salle de 54 m2 qui aura la capacité de contenir tous les élèves pendant le cours d'informatique. Pour la directrice du CES, c'est une bouffée d'oxygène. " Cette salle permettra de sécuriser nos équipements et de nous arrimer au thème de formuler par le ministre enseignements secondaires en relation avec la modernisation et de l'autonomisation des enseignements".

Le projet intervient après le vol de 6 ordinateurs, en début du mois dans cet établissement". Félix Njandja dit s'engager comme par le passé. "Chaque année je donne les bourses scolaires. L'objectif étant de semer la graine de l'excellence. Cette salle ira en droite ligne de notre vision". C'est sous une note de bénédiction et de satisfaction que la courte cérémonie s'est achevée.