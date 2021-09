CAMEROUN :: La politique de l’équilibre régional ne garantit pas l’inclusion nationale :: CAMEROON

Si cette politique marchait si bien, notre pays ne serait pas tant divisé et en proie aux multiples conflits. En effet, la diversité ne garantit pas l’inclusion. Au contraire, elle peut accentuer la division. Je ne reviens plus sur nos multiples fronts de guerre et de division dans le pays. Ce n’est pas mon sujet du jour. Je voudrais discuter dans ce cadre de la façon par laquelle l’on peut promouvoir l’inclusion nationale au-delà de ce que l’on appelle « équilibre régional » et que certains d’entre nous tiennent à cœur.

L’inclusion nationale suppose premièrement une vision partagée. Ce que l’on peut aussi appeler un projet national. Il ne s’agit pas de forcer les différentes communautés nationales à adhérer à une vision ou à un projet national, mais de les emmener à s’approprier de la vision. Dans une logique de vision partagée, les uns et les autres se sentent toutes et tous des co-propriétaires. Cela passe par la démarche participative que l’on met sur pied pour collecter et traiter les avis individuels et collectifs. Vous voyez que cela tranche avec notre recherche de « messie » ou de personne providentielle. Jusqu’ici, nous attendons un personnage providentiel qui viendra mettre fin à l'ordre présent que nous jugeons mauvais, et instaurer un nouvel ordre qui correspondrait comme par miracle à toutes nos attentes. Ce personnage ne viendra pas. Par contre, il est possible de bâtir un leadership inclusif qui consistera à faire des Camerounais des co-propriétaires de la vision partagée. Il faudra soigneusement sonder l’opinion, comprendre les besoins et frustrations exprimés, prendre la mesure des droits humains violés, s’engager à réparer ou à restituer ces droits.

L’inclusion nationale ne peut être basée que sur l’approche des droits humains. La politique de l’équilibre national tend à faire croire que les populations veulent et vivent de la charité. L’action publique est offerte aux populations comme des dons du régime en place. C’est une faveur que de la leur accorder. Les populations doivent dire merci pour cette faveur-là. Non ! L’action publique est un droit. Les populations ont des droits violés et sont fondées dans leurs démarches de réclamation. Ces droits sont universels et ne sont pas forcément attachés à leur citoyenneté nationale. Si nous voulons un pays en paix, alors nous devons œuvrer à (faire) respecter les droits fondamentaux des populations. C’est le bon choix de la justice sociale.

« Tout ce qui se fait sur nous, sans nous, est contre nous » : C’est le fameux slogan de la participation qui doit être respecté pour bâtir l’inclusion nationale. Où et quand y a-t-il des concertations sociales, des consultations des parties prenantes, etc. En l’état, les populations sont des spectateurs passifs des actions publiques et autres projets réalisés autour d’elles. Et ce n’est pas étonnant de constater que des populations locales bloquent des chantiers ou s’opposent à l’innovation. C’est simplement parce qu’elles ne comprennent pas ce qui se passe. Il faut leur expliquer ce que l’on veut faire. Ce qui est clair pour les dirigeants n’est pas forcément clair pour les populations locales. Nous avons discuté ici de la nécessité de garantir la participation des citoyens au processus de décision.

L’inclusion nationale suppose surtout et avant tout l’égalité de traitement. Il ne suffit pas de distribuer des postes politico-administratifs aux différentes régions. Il faudrait encore être en mesure de donner le sentiment à chaque citoyen d’être traité équitablement dans le pays, notamment en ce qui concerne l’accès aux services publics. La politique de l’équilibre régional enferme le citoyen uniquement à l’accès aux services où se trouve son frère ou sa sœur. Or, le fait que le premier ministre soit toujours « Anglophone » depuis 30 ans n’a pas permis à tous les « Anglophones » de se sentir intégrés dans la communauté nationale. Aussi, le fait que le président de l’Assemblée Nationale soit toujours « Nordiste » n’a pas permis à tous les « Nordistes » de se sentir traités à égalité dans le pays. Il faut donc changer de paradigme et créer une société plus libre et équitable.

L’inclusion nationale suppose encore le respect de la dignité humaine. Si certains se sentent anglofous, bamilékons, moutons, talibans, bêtes ou bêtisés, etc., alors le projet national ne pourra être que très difficile à réaliser. La création des minorités sociales est facteur d’exclusion. Il n’est pas question de soumettre les uns ou de régner sur les autres. Il est question de respecter les valeurs individuelles et collectives.

L’inclusion nationale suppose enfin la redistribution équitable des ressources économiques du pays. Cela est peu efficace d’attribuer les postes de premier ministre ou de président de l’Assemblée nationale aux Régions les moins dotées en ressource budgétaire. A quoi sert-il d’avoir des postes sans budget correspondant ? La même question se pose dans le cadre de la décentralisation. A quoi sert-il de transférer les compétences aux mairies sans transfert des ressources ?

En gros, je veux dire que l’on peut organiser la société comme l’on veut et choisir la forme que l’on veut. Cela peut être même un choix démocratique. Mais, ce qui est important, c’est de garantir l’inclusion nationale. Comme vous le savez déjà, mieux vaut le fond que la forme. Dans cette perspective, nous devons savoir que la sous-éducation est facteur d’exclusion. Il faudrait donc, prioritairement, renforcer notre système éducatif afin de permettre à chacun d’être suffisamment outillé pour comprendre les enjeux de la société avant d’interagir avec les autres.

Bon dimanche!