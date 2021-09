LE MPDR INTERPELLE LE PATRON DE LA POLICE CAMEROUNAISE AU SUJET DE L'AFFAIRE DE LA FEMME TORTUREE :: CAMEROON

Le Président, Médiateur universel à Monsieur MARTIN MBARGA NGUELLE

Délégué Général à la Sureté Nationale

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation vous présente ses compliments et ses encouragements, et se fait un devoir pressant, de signaler à votre haute attention, que des images particulièrement choquantes montrant un individu entrain de violenter et de torturer presqu’à mort une jeune dame, ont envahi les réseaux sociaux.

Le MPDR sollicite votre autorité, pour qu’une enquête soit diligentée en procédure d’urgence par vos services, afin de retrouver, d’identifier et de punir l’auteur de ces actes barbares d’un autre âge conformément à la loi.

Le MPDR saisit cette occasion pour renouveler à votre à Monsieur le Délégué Général, les assurances de sa haute et fraternelle considération./.

SHANDA TONME